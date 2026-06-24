Zwierzę pozostawione w samochodzie. Co robić?

Często zdarza się, iż właściciel zabiera ze sobą swojego psa jako towarzysza codziennych aktywności. Niestety nie do każdego miejsca można wejść ze swoim pupilem, o ile to nie jest pies przewodnik np. do sklepu. Chwilowym rozwiązaniem jest pozostawienie czworonoga w samochodzie, który wszakże w upały zmienia się w śmiertelną pułapkę. Temperatura w rozgrzanym pojeździe może dochodzić do 60°C. Sytuacji nie poprawia ani uchylona szyba, ani zaparkowanie auta w miejscu zacienionym - temperatura obniża się jedynie o kilka stopni. Zwierzę tak samo jak dziecko zamknięte w samochodzie narażone jest na niebezpieczeństwo udaru cieplnego.

Osoba, która w gorący dzień zobaczy zwierzę w aucie w szczególności gdy znajduje się w nim dłuższy czas albo sprawia wrażenie wyczerpanego – ciężko oddycha, nie reaguje na osobę znajdują się na zewnątrz – ma obowiązek zadzwonić na numer alarmowy 112. W takim przypadku liczy się każda minuta. Niemniej jednak gdy obserwator oceni, iż czworonóg nie może czekać, ma prawo, a nawet obowiązek wybić szybę i wyciągnąć psa z samochodu. Właściwe będzie w miarę możności uzyskanie pomocy innych przechodniów - czworonóg może się różnie zachowywać oraz jeśli to możliwe zasadne będzie sfilmowanie interwencji telefonem komórkowym. Bezwzględnie należy czekać na przyjazd Policji, która udokumentuje zajście i poczeka na powrót właściciela auta. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami każdy ma prawo nawet zniszczyć cudze mienie i nie poniesie z tego tytułu konsekwencji jeśli jest to jedyny sposób ratowania życia lub zdrowia zwierzęcia.

Zwierzę znajdujące się na nieosłoniętej, zamkniętej przestrzeni bez wody. Co robić?

Może się zdarzyć również, iż czworonóg – tutaj sytuacja może dotyczyć również kota – zostanie dostrzeżone na zamkniętym, nasłonecznionym balkonie czy tarasie bez wody, a nawet na podwórku bez możliwości schowania się w cieniu. Śmiertelną pułapkę dla zwierzęcia stanowią również zabudowane szybami loggie, które nagrzewają się jak wnętrze auta. Taką sytuację również powinno się zgłosić w zależności od stanu czy zachowania się psa, czy kota Policji lub Straży Miejskiej. W tym przypadku wejście na cudzą nieruchomości czy balkon może być mocno utrudnione albo wręcz niemożliwe niemniej jednak gdy stan czworonoga zostanie oceniony na zły, można to zrobić. Tutaj też dobrze jest poprosić o pomoc innej osoby i czekać na przyjazd Policji.

Co grozi właścicielowi zwierzęcia narażonego na upał ?

Aby to ustalić, istotne znaczenie ma stan zwierzęcia podczas interwencji. Jeśli nic mu się nie stało, a działanie miało charakter prewencyjny właściciel może zostać ukaranym za nieostrożne zachowanie mandatem karny w wysokości do 500 zł.

Natomiast jeśli czworonóg cierpiał, jego stan zdrowia pogorszył się albo nie udało się go uratować, to działanie takie jest kwalifikowane jako przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech. W sytuacji gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem - kara ta wzrasta do lat pięciu.