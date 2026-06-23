Czym są pomarańczowe koperty?

Pomarańczowe koperty to specjalne oznaczenia miejsc parkingowych w Zakopanem, wyznaczone wyłącznie dla mieszkańców miasta posiadających Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem "Zakopiańczyk". Miejsca te umożliwiają krótkotrwały postój (do 60 minut) w pobliżu instytucji publicznych – bez opłat lub z preferencyjnymi stawkami.

Ważne Dlaczego pomarańczowe koperty? Nazwa pochodzi od kształtu oznakowania poziomego miejsca parkingowego (linie na asfalcie tworzące prostokąt przypominający kopertę) oraz charakterystycznego pomarańczowego koloru, który wyróżnia te miejsca spośród standardowych (białe) i płatnych (niebieskie).

Problem: turyści zajmują miejsca na cały dzień, a mieszkańcy nie mogą zaparkować

Zakopane to raj dla turystów, ale piekło dla mieszkańców szukających miejsca parkingowego. Dlaczego? Typowy scenariusz: turysta przyjeżdża rano (np. 8:00), parkuje blisko urzędu miasta lub przychodni, zostawia auto i idzie na Krupówki lub w góry. Wraca po południu albo i wieczorem. Przez cały dzień miejsce jest zablokowane, choć właściciel auta nie korzysta z pobliskich usług urzędu ani przychodni.

Skutki dla mieszkańców

Nie mogą zaparkować przy urzędzie, żeby załatwić sprawy administracyjne (wymiana dowodu, zgłoszenie zameldowania).

Brak miejsca przy przychodni (wizyta u lekarza = szukanie parkingu 20 minut).

Niemożność odebrania dziecka ze szkoły (krążenie po okolicy w nadziei na wolne miejsce).

Parking przy ZUS zajęty przez turystów (zamiast przez osoby załatwiające sprawy emerytalne).

Dodatkowy problem

Część przyjezdnych parkuje nielegalnie – na chodnikach, w bramach, przy skrzyżowaniach, przed wejściami do budynków. Straż miejska wypisywała setki mandatów, ale problem wracał. Skargi mieszkańców mnożyły się od lat. Ale władze miasta postanowiły zareagować.

Rozwiązanie problemu to pomarańczowe koperty, czyli parkowanie dostępne tylko dla mieszkańców

Gdzie znajdują się pomarańczowe koperty?

Miejsca wyznaczono w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji publicznych:

Urząd Miasta Zakopane;

ZUS (oddział w Zakopanem);

Sąd Rejonowy;

Banki (główne oddziały w centrum);

Główne przystanki autobusowe (dla osób korzystających z komunikacji miejskiej).

Kto może parkować na pomarańczowych kopertach?

Tylko mieszkańcy Zakopanego z Zakopiańską Kartą Mieszkańca ;

; Z aktywnym abonamentem "Zakopiańczyk" ;

; Numer rejestracyjny auta musi być powiązany z kartą (zgłoszony w systemie).

Jak długo można stać?

Maksymalnie 60 minut. Po tym czasie (informacja dotyczy mieszkańców spełniających warunki do korzystania):

opuść miejsce (czas wymusza rotację – żeby inni mieszkańcy też mogli skorzystać);

lub zapłać za dalsze korzystanie w parkomacie (podając numer rejestracyjny powiązany z kartą).

Ważne Cel rozwiązania z limitem 60 minut: zapewnić rotację – żeby każdy mieszkaniec mógł szybko załatwić sprawę i zwolnić miejsce dla następnego.

Kto NIE może parkować na pomarańczowych kopertach?

Turyści;

Mieszkańcy sąsiednich gmin (np. Poronin, Kościeliska, Bukowina Tatrzańska);

Osoby bez Zakopiańskiej Karty Mieszkańca;

Mieszkańcy Zakopanego bez aktywnego abonamentu "Zakopiańczyk";

Pojazdy o numerze rejestracyjnym niepowiązanym z kartą.

Ważne Kara za parkowanie na pomarańczowej kopercie z naruszeniem zasad: mandat do 300 zł (zależnie od rodzaju naruszenia: postój bez uprawnień, przekroczenie czasu, brak opłaty).

Co daje Zakopiańska Karta Mieszkańca?

Władze miasta rozszerzyły korzyści z posiadania karty. Abonament "Zakopiańczyk" daje teraz:

Dostęp do pomarańczowych kopert (60 min przy instytucjach publicznych) Darmowe parkowanie w całej Strefie Płatnego Parkowania (SPP): 120 minut dziennie (całość jednorazowo); LUB 2×60 minut (można podzielić na dwa różne miejsca/godziny); Niższe stawki po wykorzystaniu limitu: po zużyciu darmowych 120 min, mieszkańcy płacą mniej za każdą kolejną godzinę niż turyści (o połowę lub jeszcze mniej w przypadku kolejnych godzin).

Ile kosztuje parkowanie w Zakopanem? Cennik 2026 (dla turystów), na dostępnych miejscach w SPP

STREFA A (centrum)

Pierwsza godzina: 8 zł;

Druga godzina: 9,60 zł;

Trzecia godzina: 11,50 zł;

Każda kolejna: 8 zł;

Minimalna opłata (30 min): 5 zł.

STREFA B

Pierwsza godzina: 6 zł;

Druga godzina: 7 zł;

Trzecia godzina: 8 zł;

Kolejne: 6 zł;

Całodniowy postój: 45 zł (opcja dostępna za płatność powyżej 7 godziny, tylko w strefie B - nie ma w innych strefach) ;

; Minimalna opłata (30 min): 4 zł.

STREFA C

Pierwsza godzina: 6 zł;

Druga godzina: 7 zł;

Trzecia godzina: 8,20 zł;

Kolejne: 6 zł;

Minimalna opłata (30 min): 4 zł.

STREFA D

Pierwsza godzina: 8,40 zł;

Druga godzina: 10 zł;

Trzecia godzina: 12 zł;

Kolejne: 8,40 zł.

Ważne Wniosek: parkowanie w Zakopanem dla turystów to wydatek 6-12 zł/godz. (zależnie od strefy). Całodniowy postój w strefie B = 45 zł.

Pomarańczowa koperta - co mogę zrobić: parkować, czy nie?

Jeśli jesteś mieszkańcem Zakopanego:

Sprawdź, czy masz aktywny abonament "Zakopiańczyk";

Powiąż numer rejestracyjny auta z kartą (w systemie miejskim);

Korzystaj z pomarańczowych kopert przy urzędach (max 60 min. jednorazowo bez opłaty).

Jeśli jesteś turystą:

Unikaj pomarańczowych kopert (mandat 300 zł);

Korzystaj ze standardowych miejsc w SPP (płatne);

Rozważ parking strzeżony poza centrum (często tańszy).

Jeśli mieszkasz w sąsiedniej gminie:

Niestety, pomarańczowe koperty Cię nie dotyczą;

Płać jak turyści w standardowej SPP.

Ważne Pomarańczowe koperty to eksperyment Zakopanego w walce z paraliżem komunikacyjnym. Jeśli sprawdzi się, podobne rozwiązania mogą trafić do innych obciążonych turystycznie miast w Polsce.

FAQ - pytania o pomarańczowe koperty

Skąd mam wiedzieć, że to pomarańczowa koperta?

Miejsce jest oznaczone pomarańczową linią na asfalcie + tabliczka informacyjna „Tylko dla posiadaczy Karty Mieszkańca".

Co jeśli jestem turystą i przypadkiem zaparkuję?

Ryzykujesz mandat do 300 zł. Straż miejska i kontrolerzy SPP regularnie sprawdzają te miejsca.

Jak długo mogę stać, jeśli jestem mieszkańcem?

Maksymalnie 60 minut. Po tym czasie albo opuść miejsce, albo zapłać w parkomacie.

Czy mogę zaparkować na pomarańczowej kopercie na cały dzień?

Nie. To miejsca rotacyjne – po 60 min musisz zwolnić miejsce lub uiścić opłatę (i tak nie zaleca się blokowania miejsca na dłużej).

Czy mogę pożyczyć zakopiańską kartę mieszkańca koledze z Krakowa?

Nie. Numer rejestracyjny auta musi być powiązany z Twoją kartą. System automatycznie weryfikuje uprawnienia.

Co jeśli przekroczę 60 minut o 5 minut?

Teoretycznie to już naruszenie. W praktyce zależy od kontrolera – lepiej nie ryzykować.

Podsumowanie tekstu w 1 minutę

Co: Pomarańczowe koperty to specjalne miejsca parkingowe w Zakopanem. Dla kogo: Tylko mieszkańcy z Zakopiańską Kartą Mieszkańca (abonament "Zakopiańczyk"). Gdzie: Przy instytucjach publicznych (urząd, ZUS, sąd, banki, przystanki autobusowe). Ile czasu: Maksymalnie 60 minut. Kara dla turystów: Do 300 zł mandatu. Bonus dla mieszkańców: 120 min darmowego parkowania dziennie w całej SPP (lub 2×60 min). Ceny dla turystów za parkowanie: 8 zł/h (centrum), 6 zł/h (inne strefy) – szczegóły powyżej.

Źródło: Urząd Miasta Zakopane