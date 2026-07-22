Ważne Najważniejsze z tekstu: Polska musi wdrożyć przepisy, które wprowadzą obowiązek fotografowania pojazdów podczas badania.

Dokumentacja zdjęciowa ma wyeliminować zjawisko podbijania przeglądów bez obecności auta na stacji kontroli pojazdów.

Środowisko diagnostów walczy o automatyczną waloryzację opłat, powiązaną z minimalnym lub średnim wynagrodzeniem.

Unia Europejska planuje już kolejne kroki – przeglądy mają objąć także zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Badania techniczne przez diagnostów: Zdjęcie auta na ścieżce diagnostycznej. Koniec z fikcją

Głównym celem nadchodzących zmian jest walka z tzw. przeglądami-widmo. Obecnie system pozwala na nadużycia, w których pieczątka trafia do dowodu, mimo że auto nigdy nie pojawiło się na stacji. Wprowadzenie obowiązku robienia zdjęć ma temu zapobiec. Diagnosta będzie musiał sfotografować:

bryłę pojazdu (z przodu i z tyłu),

licznik kilometrów,

tabliczkę znamionową.

Ważne Zdjęcia będą dowodem, że pojazd faktycznie znajdował się na stanowisku badawczym w określonym czasie. Taka dokumentacja będzie przechowywana przez Stacje Kontroli Pojazdów (SKP), co ułatwi późniejszą weryfikację rzetelności przeprowadzonego badania.

Badania techniczne przez diagnostów: Waloryzacja opłat. Czy cena przeglądu będzie rosła co roku?

Obecnie stawki za badania techniczne są sztywne (149 zł za auto osobowe), co przy rosnących kosztach prowadzenia działalności stawia wiele stacji w trudnej sytuacji. Aktualny jest postulat środowiska diagnostów, aby opłata za badanie techniczne została powiązana ze wskaźnikami gospodarczymi, np. ze średnim lub minimalnym wynagrodzeniem.

Dzięki takiemu rozwiązaniu cena przeglądu byłaby waloryzowana automatycznie. Zapobiegłoby to sytuacji, w której stawki pozostają niezmienne przez 20 lat (tak jak to było przed ostatnią podwyżką), tracąc na wartości w obliczu inflacji i rosnących płac. Dla kierowców oznaczałoby to regularne, ale przewidywalne i nieskokowe aktualizacje cennika.

Badania techniczne przez diagnostów: Unia Europejska chce badać systemy bezpieczeństwa (ADAS)

Wprowadzenie zdjęć to dopiero pierwszy etap reformy. Unia Europejska już przygotowuje się do kolejnego kroku, który nie wynika bezpośrednio z obecnej dyrektywy, ale jest planowany jako element poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Nowoczesne samochody są naszpikowane elektroniką – od systemów hamowania awaryjnego po asystentów pasa ruchu (tzw. systemy ADAS). Obecnie diagnosta nie ma narzędzi ani obowiązku ich rzetelnego sprawdzania. UE chce to zmienić. Kolejne zmiany mają wprowadzić obowiązkową weryfikację sprawności systemów elektronicznych, co wymusi na stacjach doposażenie w zaawansowane czytniki diagnostyczne.

Badania techniczne przez diagnostów: Kluczowe zmiany zapowiadane w badaniach technicznych

Kluczowe zmiany w badaniach technicznych pojazdów można podsumować następująco:

Dokumentacja przeglądu - nie tylko wpis w dowodzie i rejestrze, ale i dokumentacja zdjęciowa z badania technicznego pojazdu (zmiana pewna);

- nie tylko wpis w dowodzie i rejestrze, ale i z badania technicznego pojazdu (zmiana pewna); Obecność pojazdu - obecnie istnieje ryzyko nadużyć i wbijania przeglądu, gdy diagnosta nawet nie zobaczył pojazdu na własne oczy. Po zmianach przepisów to już nie przejdzie, bo trzeba będzie gromadzić i przechowywać dokumentację fotograficzną z badania technicznego (zmiana pewna);

- obecnie istnieje ryzyko nadużyć i wbijania przeglądu, gdy diagnosta nawet nie zobaczył pojazdu na własne oczy. Po zmianach przepisów to już nie przejdzie, bo trzeba będzie (zmiana pewna); Ceny za badanie techniczne pojazdu - nadal stawka urzędowa, ale z mechanizmem automatycznej waloryzacji , np. określony procent minimalnego wynagrodzenia (zmiana prawdopodobna);

- nadal stawka urzędowa, ale z mechanizmem , np. określony procent minimalnego wynagrodzenia (zmiana prawdopodobna); Zakres badania - nie tylko stan mechaniczny podstawowych elementów wyposażenia, ale i prawidłowość działania obowiązkowych elektronicznych systemów bezpieczeństwa, np. ADAS, ostrzeganie przed przekroczeniem prędkości itp. (zmiana w trakcie opracowania na poziomie UE).

Badania techniczne przez diagnostów: Kto zyska na nowych przepisach?

Wprowadzenie dokumentacji zdjęciowej i surowszych norm to dobra wiadomość dla osób kupujących auta używane. Dzięki obowiązkowi wykonania i archiwizacji zdjęć, znacznie trudniej będzie ukryć wady czy cofnąć przebieg. Już od dłuższego czasu istnieje obowiązek rejestracji przebiegu pojazdu przy przeglądzie, ale teraz będzie musiało być z tego zrobione jeszcze zdjęcie. System stanie się bardziej transparentny, a na drogi będą wyjeżdżać pojazdy, które faktycznie spełniają normy bezpieczeństwa.

Badania techniczne przez diagnostów: Najczęstsze pytania o nowe zasady przeglądów (FAQ)

Czy diagnosta musi zrobić zdjęcie mojego auta podczas przeglądu?

Zgodnie z nadchodzącymi przepisami, dokumentacja fotograficzna (m.in. bryły pojazdu i licznika) będzie obowiązkowym elementem badania technicznego.

Dlaczego cena przeglądu ma być waloryzowana?

Branża postuluje powiązanie opłat np. ze średnim wynagrodzeniem, aby stawki za badania rosły wraz z kosztami życia i prowadzenia biznesu, zamiast być zamrożone na wiele lat.

Co to są systemy ADAS, które chce sprawdzać Unia?

To zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, takie jak automatyczne hamowanie czy utrzymanie pasa ruchu. W przyszłości ich sprawność będzie weryfikowana elektronicznie podczas przeglądu.

Czy zdjęcia z przeglądu będą publicznie dostępne?

Zdjęcia będą archiwizowane przez stacje kontroli pojazdów i udostępniane organom nadzorczym w celu weryfikacji pracy diagnostów.

Czy trudniej będzie przejść przegląd starszym autem?

Przepisy nie zmieniają norm technicznych dla starszych aut, ale dzięki zdjęciom wyeliminują sytuacje, w których auto niesprawne dostaje pieczątkę bez pojawienia się na stacji.