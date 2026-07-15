Najczęstsze dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy

Absencje pracownika najczęściej usprawiedliwiają kwestie zdrowotne zarówno pracownika jak i jego bliskich albo osób sprawujących opiekę nad dziećmi pracownika tj.:

zaświadczenie lekarskie o przysługiwaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zaświadczenie o badaniach lekarskich w godzinach pracy w przypadku kobiet w ciąży, medycyny pracy. decyzja inspektora sanitarnego, wydanej zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych w tych przepisach, oświadczenie pracownika: w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza, o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia ich zaświadczenia lekarskiego jeśli rodzin ma zawartą umowę uaktywniającą z nianią lub z dziennym opiekunem,

Druga grupa nieobecności w pracy wynika z obowiązku osobistego stawienia się na wezwanie, co potwierdza imienne wezwanie pracownika wystosowane przez organ właściwy w sprawie powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządowej, sądu, prokuratury, policję w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

Usprawiedliwia nieobecność również oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających wypoczynek nocny.

Inne dowody usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Kolejne przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika mają związek z pełnieniem określonych zadań o charakterze urzędowym i funkcji: