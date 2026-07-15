Najczęstsze dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy
Absencje pracownika najczęściej usprawiedliwiają kwestie zdrowotne zarówno pracownika jak i jego bliskich albo osób sprawujących opiekę nad dziećmi pracownika tj.:
- zaświadczenie lekarskie o przysługiwaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj.
- zasiłku chorobowego,
- zasiłku opiekuńczego,
- świadczenia rehabilitacyjnego,
- zaświadczenie o badaniach lekarskich w godzinach pracy
- w przypadku kobiet w ciąży,
- medycyny pracy.
- decyzja inspektora sanitarnego, wydanej zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych w tych przepisach,
- oświadczenie pracownika:
- w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza,
- o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia ich zaświadczenia lekarskiego jeśli rodzin ma zawartą umowę uaktywniającą z nianią lub z dziennym opiekunem,
Druga grupa nieobecności w pracy wynika z obowiązku osobistego stawienia się na wezwanie, co potwierdza imienne wezwanie pracownika wystosowane przez organ właściwy w sprawie powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządowej, sądu, prokuratury, policję w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.
Usprawiedliwia nieobecność również oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających wypoczynek nocny.
Inne dowody usprawiedliwionej nieobecności pracownika
Kolejne przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika mają związek z pełnieniem określonych zadań o charakterze urzędowym i funkcji:
- członka komisji wyborczej – dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także dzień po zakończeniu liczenia głosów – tj. jeśli liczenie głosów zakończy się po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek pracownik ma prawo do wolnego poniedziałku i wtorku – dowodem jest zaświadczenie podpisane przez przewodniczącego komisji wyborczej,
- radnego - czas niezbędny do wzięcia udziału w pracach organów gminy, powiatu lub województwa – pracownik powinien przedłożyć harmonogram sesji organu,
- żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej – czas szkoleń i pełnienia służby - niezbędne jest przedłożenie pracodawcy harmonogramu szkoleń i zaświadczenia o pełnieniu służby.
Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.