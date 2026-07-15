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Dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy [PORADNIK]

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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45 minut temu
zaświadczenie, pismo urzędowe, pieczęć
dowód pracownik nieobecność w pracy/Shutterstock
Pracownik ma prawo do nieobecności w pracy. Swoją absencję powinien usprawiedliwić, aby nie ponosić z tego powodu negatywnych konsekwencji, którą może być nawet tzw. zwolnienie dyscyplinarne – pracodawca składa pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Co jest dowodem usprawiedliwienia nieobecności przez pracownika?

Najczęstsze dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy

Absencje pracownika najczęściej usprawiedliwiają kwestie zdrowotne zarówno pracownika jak i jego bliskich albo osób sprawujących opiekę nad dziećmi pracownika tj.:

  1. zaświadczenie lekarskie o przysługiwaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj.
    1. zasiłku chorobowego,
    2. zasiłku opiekuńczego,
    3. świadczenia rehabilitacyjnego,
  3. zaświadczenie o badaniach lekarskich w godzinach pracy
    1. w przypadku kobiet w ciąży,
    2. medycyny pracy.
  5. decyzja inspektora sanitarnego, wydanej zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych w tych przepisach,
  6. oświadczenie pracownika:
    1. w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza,
    2. o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia ich zaświadczenia lekarskiego jeśli rodzin ma zawartą umowę uaktywniającą z nianią lub z dziennym opiekunem,

Druga grupa nieobecności w pracy wynika z obowiązku osobistego stawienia się na wezwanie, co potwierdza imienne wezwanie pracownika wystosowane przez organ właściwy w sprawie powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządowej, sądu, prokuratury, policję w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

Usprawiedliwia nieobecność również oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających wypoczynek nocny.

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Inne dowody usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Kolejne przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika mają związek z pełnieniem określonych zadań o charakterze urzędowym i funkcji:

  1. członka komisji wyborczej – dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także dzień po zakończeniu liczenia głosów – tj. jeśli liczenie głosów zakończy się po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek pracownik ma prawo do wolnego poniedziałku i wtorku – dowodem jest zaświadczenie podpisane przez przewodniczącego komisji wyborczej,
  2. radnego - czas niezbędny do wzięcia udziału w pracach organów gminy, powiatu lub województwa – pracownik powinien przedłożyć harmonogram sesji organu,
  3. żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej – czas szkoleń i pełnienia służby - niezbędne jest przedłożenie pracodawcy harmonogramu szkoleń i zaświadczenia o pełnieniu służby.
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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: pracownikoświadczeniezaświadczenienieobecność w pracy
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