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W Polsce e-commerce rośnie szybciej niż w całej Europie. W górę idzie nie tylko sprzedaż, ale rozwijają się też e-biznesy

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
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dzisiaj, 16:11
Polski e-commerce rośnie szybciej niż cała Europa. Potencjał mamy ogromny, nie tylko na rosnącą sprzedaż ale również na rozwijanie e-biznesów, które mogą być ważne dla rynku on line.
Polski e-commerce rośnie szybciej niż cała Europa. Potencjał mamy ogromny, nie tylko na rosnącą sprzedaż ale również na rozwijanie e-biznesów, które mogą być ważne dla rynku on line./Forsal.pl
Polska pozostaje jednym z najszybciej rosnących rynków e-commerce w Europie. W latach 2025-2029 wartość sprzedaży internetowej w Polsce ma rosnąć średnio o 9% rocznie, co daje naszemu krajowi 8. miejsce w Europie i wzrost wyższy wyraźnie od średniej dla regionu. To bardzo dobry wynik dla zaawansowanego rynku.

Polski wynik jest wyraźnie wyższy niż prognozowane dla całego kontynentu średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 7,7%. Jednocześnie eksperci Fulfilio wskazują, że polski rynek ma nadal bardzo dużą przestrzeń do rozwoju.
Udział e-commerce’u w ogólnej sprzedaży detalicznej wyniósł w 2025 roku 9,1%, podczas gdy średnia europejska sięgnęła 17,3%, a w Ameryce Północnej 28,5%.

Polski e-commerce ewenementem w skali świata

Polska jest dziś w bardzo ciekawym punkcie rozwoju e-commerce. Z jednej strony nasz rynek rośnie szybciej niż Europa, z drugiej udział online w handlu detalicznym jest u nas niemal dwa razy niższy niż średnia europejska.
- To oznacza, że potencjał nie polega tylko na przejmowaniu klientów między sklepami internetowymi, ale na dalszym przesuwaniu zakupów z offline do online. Ten wzrost będą napędzać między innymi marketplace’y, w tym chińskie platformy, które coraz mocniej inwestują w działania marketingowe i sprzedażowe w Polsce. Nawet pomimo dodatkowych opłat celnych, ich oferta cenowa i skala pozostają solidną bazą do dalszej ekspansji - mówi Arkadiusz Filipowski, prezes zarządu Fulfilio.

- Drugim ważnym impulsem będzie social selling, w tym wejście i rozwój TikTok Shop, który może mocno skrócić drogę od inspiracji do zakupu. Trzecim elementem będzie profesjonalizacja tradycyjnych sklepów, które coraz częściej przenoszą sprzedaż z offline do online - dodaje ekspert.
Przed polskim e-commerce są więc dobre lata, ale ten wzrost nie wydarzy się sam. Coraz większe znaczenie będą miały skala operacyjna, szybkość dostaw, automatyzacja magazynów, obsługa zwrotów i gotowość do sprzedaży zagranicznej.

Polska sprzedaż e-commerce rośnie szybciej niż Europa

Według najnowszego raportu ECDBeCommerce in Europe 2026” wartość europejskiego rynku e-commerce wzrośnie z 824 mld USD w 2025 roku do 1,119 bln USD w 2029 roku.
Granica 1 bln USD ma zostać przekroczona w 2028 roku. W kolejnych latach europejski e-commerce ma rozwijać się stabilnie, w średnim tempie 7,7% rocznie.

Eksperci Fulfilio wskazują, że na tym tle Polska wciąż wyróżnia się wyższą dynamiką. W rankingu dziesięciu europejskich krajów z najwyższym prognozowanym średniorocznym wzrostem sprzedaży online w latach 2025-2029 zajmuje 8. miejsce z wynikiem 9%.
Wyżej znalazły się m.in. Turcja, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Malta, Rosja, Mołdawia i Portugalia. Za Polską uplasowały się Norwegia i Austria.

Za wzrost europejskiego e-commerce coraz częściej odpowiadają nie największe, najbardziej dojrzałe rynki, takie jak Niemcy, Francja czy Włochy, ale kraje, które nadal nadrabiają dystans w cyfryzacji handlu.
W ich przypadku tempo wzrostu napędza niższa baza, rosnące przyzwyczajenie konsumentów do zakupów online, rozwój marketplace’ów, płatności cyfrowych oraz infrastruktury logistycznej.

Polacy kupują w e-commerce zdecydowanie rzadziej niż Europa

Wysokie prognozy wzrostu dla Polski warto zestawić z udziałem sprzedaży internetowej w całym handlu detalicznym. Z danych GUS wynika, że w 2025 roku wyniósł on średnio 9,1%, wobec 8,9% rok wcześniej.
Według ECDB udział e-commerce w sprzedaży detalicznej w Europie wyniósł w 2025 roku 17,3%, a w 2026 roku ma wzrosnąć do 18,2%. To oznacza, że europejska średnia jest niemal dwukrotnie wyższa niż wynik Polski.

Jeszcze większy dystans widać w porównaniu z Ameryką Północną, gdzie udział online w handlu detalicznym wyniósł w 2025 roku 28,5%, a w 2026 roku ma przekroczyć 30%.
- Różnica ta dobrze pokazuje potencjał polskiego rynku. Nawet jeśli tempo wzrostu nie będzie już tak skokowe jak w pierwszych latach po pandemii, to przestrzeń do zwiększania udziału sprzedaży online pozostaje znacząca. Szczególnie w kategoriach, które do niedawna uchodziły za trudniejsze dla e-zakupów, jak produkty większych gabarytów, części samochodowe, wyposażenie domu czy segmenty wymagające sprawnej obsługi zwrotów – mówi Arkadiusz Filipowski z Fulfilio.

Europa e-commerce jest między Azją a Ameryką

W ujęciu globalnym Europa znajduje się dziś pomiędzy Azją a Amerykami. ECDB prognozuje, że w latach 2025-2029 europejski rynek e-commerce urośnie o 36%.
To tempo niższe niż w Azji, gdzie wzrost ma wynieść 38%, ale wyższe niż w Amerykach, dla których prognozowany jest wzrost o 32%.

Jednocześnie Europa nadal ma niższy udział sprzedaży online w handlu detalicznym niż inne dojrzałe regiony. Mimo dużej skali rynku, rozwiniętej infrastruktury i wysokiej penetracji internetu, kontynent nadal ma przestrzeń do dalszej cyfryzacji zakupów.
Szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, gdzie e-commerce rośnie szybciej niż w zachodnich gospodarkach.

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Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

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Tematy: Europae-commercesprzedażonline
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