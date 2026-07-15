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W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł

oprac. Tomasz Królprawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
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dzisiaj, 15:11
[aktualizacja dzisiaj, 15:11]
W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł
W MOPS zaświadczenie chroniące ciągłość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł/Media
Osoba niepełnosprawna złożyła wniosek w PZON o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Ma już termin komisji w PZON dla "nowego" orzeczenia. Nie otrzyma tego dokumentu przed wygaśnięciem terminu ważności "starego". Ale nic złego się nie stanie - nie nastąpi przerwa w wypłacie zasiłku pielęgnacyjnego. "Stare" orzeczenie będzie miało przedłużenie ważności, a MOPS otrzyma informację o tym w zaświadczeniu.

Przykład

10 lipca 2026 r. osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Wygaśnie w sierpniu 2026 r. Nowe orzeczenie ma zostać wydane 14 października 2026 r. Przewodniczący powiatowego zespołu ds. wydał zaświadczenie, że 14 października 2026 r. jest nowym terminem terminu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności. Na tej podstawie organ przyznający zasiłki pielęgnacyjne będzie mógł wydłużyć wypłatę tego zasiłku na wrzesień i październik 2026 r.

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Dlaczego jest potrzebne zaświadczenie o terminie ważności?

Ważność orzeczenia przedłuży powiatowy zespół ds. orzekania. MOPS nie wie o jego działaniach. Przyczyną braku informacji są braki w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) - MOPS nie ma podglądu do informacji o działania powiatowego zespołu. Gmina nie ma informacji pozwalających na automatyczne przedłużenie przez MOPS ważności prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Urzędnicy nie "podejrzą" informacji o trwaniu procedury przedłużania ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Dlatego gmina dopiero po otrzymaniu zaświadczenia może działać w zakresie przedłużenia prawa do zasiłku (np. pielęgnacyjnego).

Zasiłek pielęgnacyjny: Bez automatycznego przedłużenia. Osoba niepełnosprawna musi przedstawić zaświadczenie w gminie

Zaświadczenie wprowadzono przy okazji tej nowelizacji: (Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 1165). Zaświadczenie wystawia przewodniczący powiatowego zespołu. Dokument zawiera dwie informacje:

1) Zaświadczenie potwierdza złożenie wniosku o wydłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności oraz 

2) Zaświadczenie określa terminu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności (do tej daty - w przykładzie 14 października 2026 r. - osoba niepełnosprawna otrzyma przedłużenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pod warunkiem złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie).

Podstawa prawna dla zaświadczeń dla osób niepełnosprawnych [zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł przedłużenie ważności orzeczenia]

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności wynika z nowego art. 6bb USTAWY z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Zasada 1 - skutki złożenia wniosku o wydanie orzeczenia przed 30 września 2024 r. (ważność do 30 marca 2025 r.), co wynika z treści art. 6bb ust. 1 ustawy: "Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność."

Zasada 2 - w przypadku osób poniżej 16 roku życia przedłużona orzeczenia obowiązuje nie dłużej niż do 16-ego roku życia (może to być np. 4 stycznia 2025 r.), co wynika z treści art. 6bb ust. 2 ustawy: "Orzeczenia o niepełnosprawności, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności".

Zasada 3 - zaświadczenie pozwala osobie niepełnosprawnej - w okresie oczekiwania na nowe orzeczenie składać wnioski o przedłużenie wydania nowych świadczeń, co wynika z treści art. 6bb ust. 3 ustawy: "Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący powiatowego zespołu wydaje niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności."

W następujący sposób rząd uzasadnił wprowadzenie nowego przepisy do ustawy o rehabilitacji:

Uzasadnienie część 1 - "Brak tego przepisu skutkowałby utratą świadczeń i ulg przez znaczną część osób niepełnosprawnych. Rozwiąże to problem z zachowaniem ciągłości w statusie osoby niepełnosprawnej i umożliwi korzystanie z systemu ulg i świadczeń wypływających z posiadanego dotychczas orzeczenia. Rozwiązanie będzie korzystne również dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które będą mogły zaplanować organizację pracy składów orzekających w spodziewanym okresie napływu większej liczby wniosków o wydanie orzeczeń."

Uzasadnienie część 2 - "Projekt ustawy wydłuża również termin na wcześniejsze złożenie wniosku o wydanie orzeczenia w związku upływem terminu jego ważności z dotychczasowych 30 dni na 2 miesiące, a w przypadku osób poniżej 16 roku życia, które będą ubiegały się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – na 3 miesiące (art. 6ba ustawy o rehabilitacji). Dzięki temu wprowadza się dłuższy termin na odpowiednie zweryfikowanie wniosku osoby niepełnosprawnej przez zespoły orzecznicze, co umożliwi płynne rozpatrywanie wniosków i eliminację zatorów w postępowaniach orzeczniczych – co jest szczególnie istotne w związku z przewidywaną kumulacją wniosków we wrześniu 2024 r., tj. w okresie, w którym kończy się ważność wielu orzeczeń."

Druk Sejmowy z projektem ustawy nowelizującej do ściągnięcia poniżej w formacie PDF:

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Źródło: forsal.pl
oprac. Tomasz Król

Ukończył prawo i filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w kancelariach prawnych, prowadził szkolenia prawnicze. Z Grupą INFOR związany od 2003 roku.

Specjalizacja: świadczenia i ubezpieczenia społeczne, ZUS, zasiłki, prawo pracy, cywilne i gospodarcze, prawo administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny.

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Tematy: orzeczenie o niepełnosprawnościpowiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawnościprzedłużenie ważności orzeczenia o niepełnoprawności
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