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Klamka zapadła. Rząd podał czarną listę urządzeń grzewczych. Zapomnij o dopłatach

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 18:00
piec gazowy
Klamka zapadła. Rząd podał czarną listę urządzeń grzewczych. Zapomnij o dopłatach/Shutterstock
Planowanie nowoczesnego systemu grzewczego w oparciu o popularne i tanie w montażu instalacje zasilane prądem właśnie straciło ekonomiczny sens. Od 20 lipca 2026 roku wchodzą w życie nowe, rygorystyczne wytyczne, które bezpowrotnie zmieniają strukturę publicznego dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych. Choć dotychczas promowano elektryfikację niskoemisyjną jako krok ku nowoczesności, urzędnicy podjęli decyzję o radykalnym zawężeniu kryteriów wsparcia finansowego. Zmiana ta uderzy bezpośrednio w osoby, które liczyły na państwowe fundusze przy montażu alternatywnych systemów grzewczych.

Wielkie wycinanie technologii czyli koniec dotacji do oporu

Kluczowy i najbardziej restrykcyjny zwrot w znowelizowanych przepisach dotyczy systemów ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zmiany, które zaczną obowiązywać od drugiej połowy lipca, wyznaczają sztywną datę graniczną dla okresu przejściowego. Po tym terminie z oficjalnych rządowych katalogów wsparcia całkowicie znikają instalacje oparte na technologii oporowej i podczerwieni. Oznacza to, że państwo przestaje dopłacać do urządzeń, które dotychczas były masowo wybierane ze względu na niskie koszty początkowe i prostotę wykonania.

Z biznesowego punktu widzenia na czarną listę publicznego finansowania trafiają kable grzewcze, maty podłogowe oraz tradycyjne grzejniki konwektorowe. Wyeliminowane zostaną także zaawansowane technologicznie kotły elektrodowe, które wielu właścicieli domów integrowało z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Nowa doktryna urzędnicza zakłada, że prąd zużywany do ogrzewania budynku musi być przetworzony w sposób wysoce efektywny. To bezpośrednie uderzenie w rynek producentów i dystrybutorów systemów płaszczyznowych, którzy zbudowali swoją pozycję na fali boomu budowlanego.

Monopol pomp ciepła w publicznym finansowaniu

Jedynym akceptowalnym przez państwo źródłem ogrzewania zasilanym bezpośrednio z sieci elektrycznej pozostaną pompy ciepła. Urzędnicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska argumentują tę decyzję koniecznością koncentracji środków na technologiach gwarantujących najwyższą efektywność energetyczną. Dla przeciętnego obywatela oznacza to drastyczne ograniczenie wyboru i konieczność wejścia w znacznie droższą inwestycję. Pompa ciepła wymaga bowiem nie tylko zakupu samego agregatu, ale często także głębokiej modernizacji całej instalacji hydraulicznej wewnątrz budynku.

Jednocześnie system weryfikacji tych urządzeń staje się jeszcze bardziej bezwzględny. Dotacja zostanie przyznana wyłącznie na sprzęt, który w dniu wystawienia faktury zaliczkowej figuruje na oficjalnej liście ZUM. Jeśli dany model pompy wypadnie z państwowego rejestru w trakcie realizacji inwestycji, inwestor zostanie pozbawiony funduszy. Taki mechanizm prawny przenosi całe ryzyko kontraktowe na barki właściciela nieruchomości oraz firmy wykonawczej.

Płynność finansowa pod znakiem zapytania

Wprowadzenie nowych obostrzeń technologicznych zbiega się w czasie z modyfikacją procedur rozliczeniowych dla firm budowlanych. Czas na zamknięcie prac objętych prefinansowaniem zostaje wydłużony z 120 do 180 dni. Choć teoretycznie ma to zmniejszyć presję czasu na placu budowy, w realiach biznesowych oznacza dłuższe zamrożenie kapitału. Małe firmy instalacyjne będą zmuszone kredytować pozostałe etapy prac przez pełne pół roku, oczekując na ostateczne rozliczenie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Dla rynku wykonawczego jest to sygnał do natychmiastowej rewizji zapisów w umowach o dzieło. Przedsiębiorcy muszą precyzyjnie zabezpieczać swoje roszczenia finansowe na wypadek opóźnień urzędowych przy wypłacie transz końcowych. Połączenie dłuższego czasu realizacji z ograniczeniem dotowanych technologii do najdroższych rozwiązań wywraca do góry nogami dotychczasowe kalkulatory opłacalności.

Zamrożenie rynku i konieczność weryfikacji projektów

Nowe ramy prawne zmuszają inwestorów do natychmiastowej weryfikacji zawartych umów i projektów budowlanych. Osoby, które zaplanowały montaż ogrzewania podłogowego opartego na matach grzewczych, muszą zdążyć z procedurami przed definitywnym zamknięciem okresu przejściowego. Każde opóźnienie w dokumentacji formalnej będzię skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie modernizacji. Państwo jednoznacznie odcina kroplówkę finansową dla technologii, które uznało za nieefektywne z punktu widzenia globalnego bilansu energetycznego kraju. Chłodna kalkulacja zysków i strat staje się jedynym narzędziem obrony przed nagłą utratą płynności finansowej domowego budżetu.

FAQ

Planowałem montaż mat grzewczych na podczerwień w łazience i salonie. Czy po 20 lipca 2026 roku otrzymam na nie dotację?

Nie, po zakończeniu okresu przejściowego w bieżącym roku systemy ogrzewania elektrycznego oparte na oporze i podczerwieni zostają całkowicie wycięte z dofinansowania. Maty grzewcze, kable oraz folie na podczerwień trafiają na listę urządzeń niedotowanych. Jeśli zdecydujesz się na ich montaż, będziesz musiał pokryć sto procent kosztów z własnej kieszeni.

Chcę zamontować kocioł elektrodowy, który pobiera prąd z mojej fotowoltaiki. Czy państwo dopłaci mi do tego urządzenia?

Nie, nowe przepisy eliminują z programu wszystkie elektryczne źródła ciepła z wyjątkiem pomp ciepła. Kotły elektrodowe oraz tradycyjne piece elektryczne nie spełniają nowych kryteriów efektywności energetycznej narzuconych przez ministerstwo. Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej nie zmienia tej zasady prawnej.

Co się stanie, jeśli podpiszę umowę z wykonawcą na pompę ciepła, a urządzenie przed wypłatą dotacji wypadnie z listy ZUM?

Stracisz prawo do dofinansowania na to konkretne urządzenie. Przepisy mówią wyraźnie, że pompa ciepła musi znajdować się na rządowej liście ZUM dokładnie w dniu wystawienia faktury zaliczkowej. Jeśli producent nie dopełni formalności certyfikacyjnych i urządzenie zostanie usunięte z rejestru, urzędnicy odmówią wypłaty środków.

Czy wydłużenie terminu realizacji inwestycji z 120 do 180 dni oznacza, że dostanę zaliczkę na dłuższy czas?

Tak, beneficjenci korzystający z systemu prefinansowania zyskują dodatkowe dwa miesiące na sfinalizowanie prac. Należy jednak pamiętać, że dłuższy termin realizacji robót oznacza automatycznie, iż firma wykonawcza będzie dłużej czekała na wypłatę pozostałej, końcowej transzy pieniędzy od państwa.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: dopłatytwoje pieniądzetermomodernizacjatwoje finanse
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