Staż pracy na nowych zasadach. Te zmiany obowiązują już wszystkich pracodawców

Nowe przepisy dotyczące obliczania stażu pracy weszły w życie 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym, w sektorze prywatnym obowiązują od 1 maja 2026 r. To oznacza pozytywne zmiany dla tysięcy pracowników. W przypadku części z nich chodzi o realne pieniądze, ponadto pracownicy mogą liczyć na zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego z 20 do 26 dni w roku.

By korzystać z przywilejów należnych pracownikom z określonym stażem pracy, trzeba złożyć wniosek do ZUS, a następnie zwrócić się do pracodawcy, aby doliczył im do stażu pracy okresy innej aktywności zawodowej niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Co daje złożenie wniosku o „stażowe”?

Do ZUS wpłynęło do 28 kwietnia blisko 640 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Ponieważ instytucja ma 7 dni na rozpatrzenie takiego wniosku, proces jest maksymalnie zautomatyzowany. Dzięki temu wydano już ponad 1 mln zaświadczeń.

Po co jednak składać wniosek o stażowe i co to daje?

wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego,

wyższy dodatek stażowy,

nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub nabycie prawa do kolejnego, wyższego jej poziomu,

dostęp do większej liczby ofert pracy tam, gdzie wymagany jest konkretny staż pracy,

dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę,

wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Ważne Co ważne, nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury ani na sposób obliczania jej wysokości.

Co w 2026 roku można zaliczyć do stażu pracy?

Po zmianach w Kodeksie pracy do stażu pracy zaliczyć można:

umowy zlecenie lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

umowy agencyjne,

współpracę z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,

pozostawanie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

pozostawanie członkiem spółdzielni kółek rolniczych.

Warunkiem jest jednak opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca z osobą prowadzącą tę działalność lub była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, z tytułu w/w okresów.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy?

Wniosek o zaświadczenie można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym Zakładu (eZUS). Od 1 stycznia 2026 r. na eZUS jest dostępny „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. W menu bocznym znajduje się nowy kafelek, który prowadzi bezpośrednio do formularza wniosku USP. Dzięki temu znalezienie i złożenie właściwego wniosku jest wygodniejsze i szybsze.

Gdy odpowiedź na wniosek USP pojawi się na koncie w eZUS, ubezpieczony lub pełnomocnik otrzymuje informację. Jeśli mają włączone powiadomienia, otrzymają informację SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mobilnej mZUS – zgodnie z preferencjami ustawionymi w zakładce Ustawienia → Ustawienia subskrypcji.

Przykład Jeśli osoba, która spodziewa się odpowiedzi na wniosek, nie ma takich ustawień, powinna regularnie logować się do eZUS i sprawdzać, czy decyzja lub zaświadczenie już tam czeka. ZUS zachęca do aktywowania powiadomień, aby na bieżąco otrzymywać informacje o nowych dokumentach.

Co zrobić z zaświadczeniem wydanym przez ZUS?

Co dalej? Gotowe zaświadczenie należy przedłożyć pracodawcy. Samo zaświadczenie lub jego kopię należy złożyć w dziale kadr.

Zatrudniony ma 24 miesiące na dostarczenie pracodawcy dokumentów potwierdzających nowe okresy od dnia:

1 stycznia 2026 roku (jeśli jest zatrudniony u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych),

1 maja 2026 roku (jeśli jest zatrudniony u pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych).