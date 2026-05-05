Staż pracy na nowych zasadach. Te zmiany obowiązują już wszystkich pracodawców

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 09:46
Zmienił się sposób obliczania stażu pracy, wlicza się do niego również okres zatrudnienia na umowie zlecenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie dzieje się to jednak z automatu: trzeba złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy.

Nowe przepisy dotyczące obliczania stażu pracy weszły w życie 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym, w sektorze prywatnym obowiązują od 1 maja 2026 r. To oznacza pozytywne zmiany dla tysięcy pracowników. W przypadku części z nich chodzi o realne pieniądze, ponadto pracownicy mogą liczyć na zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego z 20 do 26 dni w roku.

By korzystać z przywilejów należnych pracownikom z określonym stażem pracy, trzeba złożyć wniosek do ZUS, a następnie zwrócić się do pracodawcy, aby doliczył im do stażu pracy okresy innej aktywności zawodowej niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Co daje złożenie wniosku o „stażowe”?

Do ZUS wpłynęło do 28 kwietnia blisko 640 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Ponieważ instytucja ma 7 dni na rozpatrzenie takiego wniosku, proces jest maksymalnie zautomatyzowany. Dzięki temu wydano już ponad 1 mln zaświadczeń.

Po co jednak składać wniosek o stażowe i co to daje?

  • wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • wyższy dodatek stażowy,
  • nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub nabycie prawa do kolejnego, wyższego jej poziomu,
  • dostęp do większej liczby ofert pracy tam, gdzie wymagany jest konkretny staż pracy,
  • dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę,
  • wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Ważne

Co ważne, nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury ani na sposób obliczania jej wysokości.

Co w 2026 roku można zaliczyć do stażu pracy?

Po zmianach w Kodeksie pracy do stażu pracy zaliczyć można:

  • umowy zlecenie lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • umowy agencyjne,
  • współpracę z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,
  • pozostawanie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  • pozostawanie członkiem spółdzielni kółek rolniczych.

Warunkiem jest jednak opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca z osobą prowadzącą tę działalność lub była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, z tytułu w/w okresów.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy?

Wniosek o zaświadczenie można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym Zakładu (eZUS). Od 1 stycznia 2026 r. na eZUS jest dostępny „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. W menu bocznym znajduje się nowy kafelek, który prowadzi bezpośrednio do formularza wniosku USP. Dzięki temu znalezienie i złożenie właściwego wniosku jest wygodniejsze i szybsze.

Gdy odpowiedź na wniosek USP pojawi się na koncie w eZUS, ubezpieczony lub pełnomocnik otrzymuje informację. Jeśli mają włączone powiadomienia, otrzymają informację SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mobilnej mZUS – zgodnie z preferencjami ustawionymi w zakładce Ustawienia → Ustawienia subskrypcji.

Przykład

Jeśli osoba, która spodziewa się odpowiedzi na wniosek, nie ma takich ustawień, powinna regularnie logować się do eZUS i sprawdzać, czy decyzja lub zaświadczenie już tam czeka. ZUS zachęca do aktywowania powiadomień, aby na bieżąco otrzymywać informacje o nowych dokumentach.

Co zrobić z zaświadczeniem wydanym przez ZUS?

Co dalej? Gotowe zaświadczenie należy przedłożyć pracodawcy. Samo zaświadczenie lub jego kopię należy złożyć w dziale kadr.

Zatrudniony ma 24 miesiące na dostarczenie pracodawcy dokumentów potwierdzających nowe okresy od dnia:

  • 1 stycznia 2026 roku (jeśli jest zatrudniony u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych),
  • 1 maja 2026 roku (jeśli jest zatrudniony u pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych).

Ważne

Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że pracodawca nie wliczy okresów zatrudnienia innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (etat) do okresu zatrudnienia, od którego należą się uprawnienia pracownicze.

