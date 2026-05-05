Staż pracy na nowych zasadach. Te zmiany obowiązują już wszystkich pracodawców

Nowe przepisy dotyczące obliczania stażu pracy weszły w życie 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym, w sektorze prywatnym obowiązują od 1 maja 2026 r. To oznacza pozytywne zmiany dla tysięcy pracowników. W przypadku części z nich chodzi o realne pieniądze, ponadto pracownicy mogą liczyć na zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego z 20 do 26 dni w roku.
By korzystać z przywilejów należnych pracownikom z określonym stażem pracy, trzeba złożyć wniosek do ZUS, a następnie zwrócić się do pracodawcy, aby doliczył im do stażu pracy okresy innej aktywności zawodowej niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Co daje złożenie wniosku o „stażowe”?
Do ZUS wpłynęło do 28 kwietnia blisko 640 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Ponieważ instytucja ma 7 dni na rozpatrzenie takiego wniosku, proces jest maksymalnie zautomatyzowany. Dzięki temu wydano już ponad 1 mln zaświadczeń.
Po co jednak składać wniosek o stażowe i co to daje?
- wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego,
- wyższy dodatek stażowy,
- nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub nabycie prawa do kolejnego, wyższego jej poziomu,
- dostęp do większej liczby ofert pracy tam, gdzie wymagany jest konkretny staż pracy,
- dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę,
- wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.
Ważne
Co ważne, nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury ani na sposób obliczania jej wysokości.
Co w 2026 roku można zaliczyć do stażu pracy?
Po zmianach w Kodeksie pracy do stażu pracy zaliczyć można:
- umowy zlecenie lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
- umowy agencyjne,
- współpracę z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,
- pozostawanie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
- pozostawanie członkiem spółdzielni kółek rolniczych.
Warunkiem jest jednak opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca z osobą prowadzącą tę działalność lub była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, z tytułu w/w okresów.
Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy?
Wniosek o zaświadczenie można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym Zakładu (eZUS). Od 1 stycznia 2026 r. na eZUS jest dostępny „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. W menu bocznym znajduje się nowy kafelek, który prowadzi bezpośrednio do formularza wniosku USP. Dzięki temu znalezienie i złożenie właściwego wniosku jest wygodniejsze i szybsze.
Gdy odpowiedź na wniosek USP pojawi się na koncie w eZUS, ubezpieczony lub pełnomocnik otrzymuje informację. Jeśli mają włączone powiadomienia, otrzymają informację SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mobilnej mZUS – zgodnie z preferencjami ustawionymi w zakładce Ustawienia → Ustawienia subskrypcji.
Przykład
Jeśli osoba, która spodziewa się odpowiedzi na wniosek, nie ma takich ustawień, powinna regularnie logować się do eZUS i sprawdzać, czy decyzja lub zaświadczenie już tam czeka. ZUS zachęca do aktywowania powiadomień, aby na bieżąco otrzymywać informacje o nowych dokumentach.
Co zrobić z zaświadczeniem wydanym przez ZUS?
Co dalej? Gotowe zaświadczenie należy przedłożyć pracodawcy. Samo zaświadczenie lub jego kopię należy złożyć w dziale kadr.
Zatrudniony ma 24 miesiące na dostarczenie pracodawcy dokumentów potwierdzających nowe okresy od dnia:
- 1 stycznia 2026 roku (jeśli jest zatrudniony u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych),
- 1 maja 2026 roku (jeśli jest zatrudniony u pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych).
Ważne
Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że pracodawca nie wliczy okresów zatrudnienia innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (etat) do okresu zatrudnienia, od którego należą się uprawnienia pracownicze.