1 czerwca (Dzień Dziecka) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla rodziców. Sprawa już w Senacie

Dominika Górtowska
dzisiaj, 10:08
Do Senatu wpłynęła petycja w sprawie ustanowienia 1 czerwca dniem wolnym od pracy dla rodziców
Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, które powinno sprzyjać umacnianiu więzi rodzinnych, pogłębianiu relacji między rodzicami a dziećmi oraz budowaniu poczucia bliskości i bezpieczeństwa najmłodszych. Obecne przepisy sprawiają jednak, że wielu rodziców nie może spędzić tego dnia z dziećmi z powodu obowiązków zawodowych. To argumenty autora petycji, który zaproponował wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego dla rodziców z okazji tego święta. Sprawą zajmuje się Senat.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Od 2025 roku w Polsce obowiązuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Kwestie te reguluje ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z jej zapisami do dni wolnych zaliczają się:

  • 1 stycznia – Nowy Rok;
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca);
  • drugi dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome);
  • 1 maja – Święto Państwowe;
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek (święto ruchome obchodzone 46 dni po Wielkiej Nocy);
  • Boże Ciało (święto ruchome obchodzone 60 dni po Wielkiej Nocy);
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych;
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

1 czerwca (Dzień Dziecka) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla rodziców

Do kancelarii Senatu wpłynęła petycja, w której zaproponowano wprowadzenie kolejnego dnia wolnego dla wybranej grupy pracowników. Chodzi o ustanowienie 1 czerwca dniem wolnym od pracy dla rodziców dzieci do określonego wieku. Jak argumentuje autor petycji: "Dzień Dziecka jest szczególnym świętem, które powinno służyć budowaniu więzi rodzinnych, wzmacnianiu relacji między rodzicem a dzieckiem oraz zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa i bliskości. Niestety, w obecnym stanie prawnym wielu rodziców nie ma realnej możliwości spędzenia tego dnia ze swoimi dziećmi z uwagi na obowiązki zawodowe".

W petycji pojawiają się także alternatywne propozycje, jak wprowadzenie dodatkowego dnia urlopu okolicznościowego z tytułu Dnia Dziecka bądź skrócenie czasu pracy w tym dniu.

1 czerwca (Dzień Dziecka) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla rodziców – czy można już anulować wnioski urlopowe?

Petycja obywatelska dotycząca ustanowienia dnia wolnego od pracy dla rodziców z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca) została złożona w Senacie 28 kwietnia 2026 r. 6 maja 2026 r. skierowano ją do analizy przez senacką Komisję do Spraw Petycji. Do tej pory nie wyznaczono jeszcze terminu posiedzenia, na którym posłowie zasiadający w komisji mieliby ją rozpatrzyć. Zgodnie z prawem, petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od jej złożenia. W związku z tym decyzja nie zostanie podjęta przed tegorocznym Dniem Dziecka. 1 czerwca 2026, który przypada w poniedziałek, nadal będzie dniem pracującym dla rodziców, o ile nie skorzystają oni z innych możliwości.

1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje
1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje

1 czerwca 2026 (Dzień Dziecka) dniem wolnym od pracy dla rodziców

Rodzice, którzy chcą spędzić 1 czerwca 2026 roku z dziećmi, muszą skorzystać z innych dostępnych rozwiązań. Mogą zdecydować się na urlop wypoczynkowy albo tzw. opiekę na dziecko do 14. roku życia, która daje prawo do dwóch dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Niektóre firmy wychodzą jednak pracownikom naprzeciw i z własnej inicjatywy skracają w Dzień Dziecka godziny pracy lub przyznają dodatkowy dzień wolny, aby umożliwić rodzicom wspólne świętowanie z dziećmi.

Czy 1 czerwca jest dniem wolnym od szkoły?

Choć Dzień Dziecka jest świętem wszystkich najmłodszych, nie został wpisany do kalendarza jako ustawowy dzień wolny od zajęć szkolnych. W wielu szkołach nauczyciele starają się jednak uatrakcyjnić ten dzień, organizując różnego rodzaju wydarzenia, zabawy i specjalne aktywności dla uczniów.

Dzień Dziecka może być wolny od lekcji jedynie w dwóch sytuacjach – gdy przypada w weekend albo gdy szkoła podejmie taką decyzję we własnym zakresie. Dyrektor placówki może wykorzystać na ten cel tzw. dni dyrektorskie, których liczba wynosi do 8 w roku szkolnym w szkołach podstawowych i do 10 w liceach, technikach i szkołach branżowych. Nie oznacza to jednak wolnego dla nauczycieli, ponieważ szkoła nadal musi zapewnić uczniom opiekę oraz zajęcia wychowawcze.

