Przychody z ropy i gazu

W styczniu przychody z ropy i gazu wyniosły 393,3 mld rubli (5,11 mld dolarów), podczas gdy w grudniu 2025 r. było to 447,8 mld rubli (5,82 mld USD) w grudniu. Spadek tych dochodów wynikał z niższych cen ropy naftowej i silniejszego rubla.

W całym ubiegłym roku dochody rosyjskiego budżetu z ropy i gazu spadły o 24 proc. do 8,48 bln rubli (110,3 mld USD), osiągając najniższy poziom od 2020 r. Prognozuje się, że w tym roku dochody budżetowe ze sprzedaży ropy i gazu nieznacznie wzrosną do 8,92 bln rubli (116 mld USD). Łączne dochody budżetowe na 2026 r. zakładane są na 40,283 bln rubli (525,11 mld USD).

Kluczowe znaczenie dla rosyjskiego budżetu

Jak przypomina Reuters, dochody z ropy i gazu mają kluczowe znaczenie dla rosyjskiego budżetu, odpowiadając za prawie jedną czwartą wpływów. Zmniejszenie się tych dochodów, wraz z wysokimi wydatkami na prowadzoną od 2022 r. wojnę przeciwko Ukrainie, skutkują deficytem, który w 2025 r. według ministerstwa finansów wyniósł 5,6 bln rubli (72 mld USD), czyli 2,6 proc. PKB.