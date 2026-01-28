– Rzeczywiście tracimy ludzi. Funkcjonariusze odchodzą każdego dnia, a napływ nowych kadr nie wystarczy, by uzupełnić braki – przekazał urzędnik.

Dodał, że władze planują podwyżki dla pracowników MSW. Zaznaczył jednak, że nie będą one tak znaczące, jak oczekiwano.

Brakuje tysięcy policjantów. Reżim mówi o tym od dawna

Już w marcu 2025 roku szef rosyjskiego MSW Władimir Kołokolcew informował o niedoborze ponad 170 tys. funkcjonariuszy. Z ministerialnej prezentacji, cytownej przez serwis "Moscow Times", wynikało wówczas, że obsada etatowa była niepełna m.in. w:

wydziałach kryminalnych – 23,9 proc. braków ,

, służbie patrolowo-prewencyjnej – 31,4 proc. ,

, jednostkach zajmujących się zwalczaniem narkotyków – 24,7 proc. ,

, organach prowadzących postępowania przygotowawcze – 22,7 proc.

Kołokolcew poinformował także, że w 2024 roku ze służby odeszła niemal połowa doświadczonych funkcjonariuszy policji. Wspomniał również o przypadkach zwolnień przełożonych, którzy nie zapewniali podwładnym należnych urlopów, co – jak podkreślił – nieuchronnie prowadziło do narastania napięć w zespołach.

W związku z tym Putin polecił uczynić wynagrodzenia funkcjonariuszy MSW bardziej konkurencyjnymi, a także zapewnić im mieszkania. Biorąc pod uwagę olbrzymi deficyt budżetowy Rosji, narastający w związku z wojną w Ukrainie i spadkiem dochodów ze sprzedaży surowców naturalnych, wydaje się to raczej niemożliwe.

Policjanci porzucają mundury. Zarobki mówią wszystko

Mimo masowych odejść Rosja nadal jest w czołówce państw policyjnych świata. W 2024 roku na 100 tys. obywateli przypadało tu aż 643 funkcjonariuszy MSW. Dla porównania: w USA – 256, w Chinach – 120, w Indiach – 128, a w krajach Unii Europejskiej średnio około 335 policjantów na 100 tys. mieszkańców.

Zgodnie z prezydenckim dekretem, maksymalna liczba etatów w MSW w 2025 roku ma wynieść 938 tys., wobec 922 tys. w 2023 roku. Według danych "GorodRabot", serwisu z ofertami pracy, średnie wynagrodzenie policjanta w Rosji w 2025 roku przekracza nieznacznie 50 tys. rubli (ok. 2,3 tys. zł). W Moskwie funkcjonariusze zarabiają średnio 88,5 tys. rubli (ok. 4 tys. zł), a w Petersburgu 72,7 tys. rubli (ok. 3,3 tys. zł).

Tymczasem średnie zarobki w Rosji – w całej gospodarce – wynoszą 88 tys. rubli (ok. 4 tys. zł).