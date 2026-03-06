Inflacja w Polsce

„Po obniżeniu w IV kw. 2025 r. do 2,5 proc. r/r, w kolejnych latach inflacja CPI będzie utrzymywać się na zbliżonym, ale nieco niższym poziomie. W 2026 r. wzrost cen będzie ograniczać słabnąca presja kosztowa związana z obniżającą się dynamiką wynagrodzeń oraz wzrost konkurencji ze strony dostawców z Chin” – podał NBP w piątkowym „Raporcie o inflacji”, zawierającym projekcję inflacji.

Wzrost PKB

Projekcja NBP obejmuje również PKB. Zgodnie z centralną ścieżką, wzrost PKB wyniesie 3,9 proc. w roku 2026, a w latach 2027 i 2028 – 2,9 proc.

„Po wzroście w 2025 r. o 3,6 proc., w 2026 r. dynamika krajowego PKB przyspieszy do 3,9 proc. (...), do czego przyczyni się oczekiwana w tym okresie kulminacja absorbcji funduszy unijnych (...). W dalszym horyzoncie projekcji obniżenie wykorzystania tych środków przełoży się na spowolnienie akcji inwestycyjnej oraz aktywności ekonomicznej” – wskazano w opublikowanym w piątek raporcie.