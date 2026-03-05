Zapasy gazu w Polsce

Spółka wskazała, że wypełnienie krajowych podziemnych magazynów gazu ziemnego utrzymuje się na poziomie około 50 proc., co – jak podkreślono – należy do najwyższych poziomów w Europie.

Zapasy surowca w Europie

Z danych operatora wynika, że poziom wypełnienia magazynów w Unii Europejskiej wynosi 30,05 proc., wobec 38,16 proc. rok wcześniej. W Polsce magazyny są obecnie wypełnione w 50,76 proc., wobec 49,64 proc. w tym samym okresie 2025 r.

Operator podkreślił, że magazyny pozostają w pełnej gotowości operacyjnej, a zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania podziemnych magazynów gazu pozostaje priorytetem spółki.