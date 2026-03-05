Konsultanci Centrum Kontaktu Klientów ZUS są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00. Jednak w najbliższym dniu zaplanowano prace serwisowe, które mogą stanąć na przeszkodzie w uzyskaniu ważnych informacji.

Jakie informacje można uzyskać w Centrum Kontaktu Klientów ZUS?

Telefoniczna rozmowa z konsultantem Centrum Kontaktu Klientów ZUS to dla wielu osób wygodny sposób na uzyskanie informacji o emeryturach, zasiłkach, dodatkach i innego rodzaju świadczeniach. Konsultanci udzielają także pomocy technicznej, dotyczącej programu Płatnik, platformy eZUS oraz Elektronicznych Zwolnień Lekarskich.

Dzwoniąc na infolinię ZUS: 22 560 16 00, można uzyskać nie tylko ogólne informacje, lecz także informację w sprawie indywidualnej. Wymagane jest wówczas podanie identyfikatora eZUS i hasła (PIN) do CKK. Konsultant może zadać również kilka pytań służących uwierzytelnieniu.

ZUS informuje o pracach serwisowych

Taki kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji w sprawie indywidualnej nie będzie możliwy 6 marca 2026 r. po godzinie 15:00.

6 marca po godzinie 15:00 w Centrum Kontaktu Klientów (22 560 16 00) nie będzie można uzyskać spersonalizowanych informacji w sprawach indywidualnych. W tym czasie prowadzone będą prace serwisowe w systemach informatycznych ZUS, w których znajdują się dane niezbędne do udzielenia tego typu informacji

- informuje ZUS w komunikacie.