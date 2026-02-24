CSIRT (Computer Security Incident Response Team) GOV prowadzony jest przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CSIRT MON – przez Ministra Obrony Narodowej,a CSIRT NASK (inaczej:CERT) – przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową- Państwowy Instytut Badawczy. Te trzy kanały zgłoszeniowe są zsynchronizowane i współpracują ze sobą przekazując informacje.

CSIRT MON

Najłatwiej jest wskazać zadania CSIRT MON-należy do nich koordynacja obsługi incydentów zgłaszanych przed podmioty podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane w tym podmioty, których systemy teleinformatyczne lub sieci teleinformatyczne objęte są jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także przedsiębiorcy realizujący zadania na rzecz Sił Zbrojnych.

Pracodawcy, których obszar funkcjonowania dotyczy infrastruktury krytycznej

Infrastruktura krytyczna to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Jest nią przede wszystkim zaopatrzenie w energie, surowce energetyczne i paliwa, łączność oraz sieci teleinformatyczne, zaopatrzenie w żywność i wodę, ochrona zdrowia, transport ratownictwo, finanse oraz elementy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, jak również produkcja, składowanie, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

CSIRT GOV

CSIRT GOV zajmuje się incydentami zgłaszanymi przez większość jednostek z sektora finansów publicznych, jednostki podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane, banki NBP i BGK, inne podmioty których systemy teleinformatyczne lub sieci teleinformatyczne objęte są jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

CSIRT NASK

Do właściwości działania CSIRT NASK należy natomiast pomoc pozostałym podmiotom- w tym jednostkom sektora finansów publicznych, jednostek podległych administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, dostawcom usług cyfrowych, operatorom usług kluczowych, a także osobom fizycznym.. Dodatkowo CSIRT NASK zajmuje się również tworzenie i udostępnianie narzędzi dobrowolnej współpracy i wymiany informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i incydentach.

Wszystkie trzy CSIRT prowadzą strony internetowe na których w sposób przejrzysty wskazano jak można dokonań zgłoszenia-jest to możliwe w różnych formach – poprzez formularz, e-mailowo, na piśmie, telefonicznie. Co do zasady zgłoszenie cyberincydentu u pracodawcy należy kierować do NASK chyba że dotyczy on określonych podmiotów czy rodzaju urządzeń lub usług.