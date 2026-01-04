Ministerstwo spraw zagranicznych w Pekinie opublikowało komunikat na stronie internetowej resortu, w którym podkreślono, że kryzys polityczny w południowoamerykańskim kraju należy rozwiązać poprzez dialog i negocjacje.

Pekin żąda uwolnienia Maduro

„Wzywamy stronę amerykańską do zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Maduro i jego małżonce, ich natychmiastowego uwolnienia oraz zaprzestania działań mających na celu obalenie władz Wenezueli” – oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych w Pekinie.

To reakcja na atak, jaki siły USA przeprowadziły w sobotę na Caracas i inne miasta Wenezueli oraz pojmanie i wywiezienie z kraju Maduro i jego żony.

Rosja wzywa Waszyngton do "uwolnienia legalnie wybranego prezydenta"

Także Rosja słowami szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa wezwała Waszyngton do „uwolnienia legalnie wybranego prezydenta suwerennego kraju i jego małżonki” – o czym poinformowała agencja Reuters, powołując się na rosyjskie źródła państwowe.

Zarzuty przeciw Maduro i jego współpracowników

Na Maduro, Flores oraz trzech osobach z ich otoczenia, które pozostały na wolności, ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy: uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu. Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym we współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Za te czyny grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia. W poniedziałek Maduro ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku.