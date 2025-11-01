Wysokie technologie z Polski

PFR przygotował raport poświęcony eksportowi towarów wysokich technologii z Polski. Z opracowania pod tytułem „Polska high tech: Dekada nieprzerwanego wzrostu eksportu wysokich technologii” wynika, że w 2024 r. wartość eksportu polskich towarów wysokich technologii wyniosła 31,9 mld euro.

„Polski eksport high-tech poprawia się względem największych unijnych gospodarek. W ujęciu wartościowym eksportujemy więcej wysokich technologii niż Szwecja (22,4 mld euro) czy Hiszpania (23,3 mld euro), ale pozostajemy daleko w tyle za eksportem Niemiec (221,9 mld euro) czy Francji (86 mld euro)” – wskazano w raporcie PFR.

Analitycy Funduszu zaznaczyli, że od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tylko raz zdarzyło się, że eksport polskich towarów wysokich technologii zmalał – było to w 2011 r. W efekcie udział eksportu high-tech w eksporcie towarowym Polski ogółem wzrósł do 9,1 proc. w 2024 r. z 2,3 proc. w 2004 r.

Czym są produkty high-tech?

Do towarów high-tech eksperci PFR zaliczyli - zgodnie ze Standardową Międzynarodową Klasyfikacją Handlu – produkty z działów lotnictwo, komputery, elektronika – komunikacja, środki farmaceutyczne, aparatura badawczo-rozwojowa, maszyny elektryczne, chemikalia, maszyny nieelektryczne i uzbrojenie.

Struktura polskiego eksportu wysokich technologii

„Polską specjalnością w eksporcie wysokich technologii są towary z grupy komputery i maszyny biurowe, w których osiągamy znacznie wyższą względną specjalizację niż Niemcy, Francja czy Włochy. Jesteśmy jednak daleko w tyle jeśli chodzi o eksport środków farmaceutycznych” – tłumaczą eksperci PFR.

Z danych funduszu wynika, że w 2024 r. cztery grupy towarowe odpowiadały za ponad 77 proc. eksportu high-tech z Polski. Chodzi o towary z grupy elektronika-komunikacja, która ma 29-proc. udział w eksporcie produktów wysokich technologii, z grupy komputery i maszyny biurowe – 23,7 proc. udziału oraz produkty z grupy aparatura badawczo-rozwojowa (14,4 proc.) i środki farmaceutyczne (10,6 proc.).

„W zakresie elektroniki najważniejszymi towarami były aparaty telefoniczne, aparatura radarowa oraz kamery i aparaty cyfrowe” – dodano w raporcie.

Wskazano w nim również, że od wybuchu wojny na Ukrainie w polskim eksporcie high-tech istotnie wzrósł udział broni. O ile w 2021 r. wynosił on 0,6 proc., to w roku 2024 było to już 8,3 proc.