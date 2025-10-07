Według badania Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przeprowadzonego wśród 40 tys. respondentów, w strefie euro w 2024 roku nieco ponad połowa wszystkich transakcji (52 proc.) została opłacona gotówką. Pod względem wartości, ich udział w płatnościach jest jednak znacznie niższy. Biorąc pod uwagę wartość transakcji wynosi 39 proc. wartości wszystkich transakcji.

Gdzie najczęściej używana jest gotówka?

W krajach strefy euro, odsetek płatności gotówką waha się od 22 proc. w Holandii do 67 proc. na Malcie. W 11 z 20 krajów strefy euro gotówka jest najczęstszą metodą płatności. W tych krajach ponad połowa wszystkich transakcji dokonana była przy użyciu gotówki.

Wśród 11 państw strefy euro, gdzie przeważały transakcje gotówkowe, najczęściej banknotami płacili obywatele Malty, gdzie aż 67 proc. transakcji to transakcje gotówkowe. Powyżej 60 proc. udział transakcji gotówkowych odnotowano jeszcze w Słowenii, Austrii i we Włoszech, natomiast ponad połowę w na Słowacji, w Hiszpanii, Chorwacji, Portugali, Litwie, Grecji i Niemczech. Jak widać płatności gotówkowe dominują głównie w Europie Południowej i Wschodniej.

Północ i zachód Europy woli płatności cyfrowe

W północnej i zachodniej Europie cyfryzacja finansów jest bardziej powszechna. W niektórych krajach płatności gotówką to margines transakcji. Najniższy udział płatności gotówkowych odnotowano w Holandia, gdzie zaledwie 22 proc. wszystkich operacji stanowiła gotówka. Kolejne kraje z najniższym odsetkiem transakcji gotówkowych odnotowano w Finlandia (27 proc.), Luksemburg (37 proc.) i Belgii (39 proc.). Spośród czterech największych gospodarek UE Francja jest jedynym krajem, którego wskaźnik jest niższy od średniej strefy euro wynoszącej 52 proc.

Wykorzystanie gotówki w płatnościach pod względem wartości

Pod względem wartości gotówka stanowiła 39 proc. w strefie euro, od 17 proc. w Holandii do 59 proc. na Litwie.

Duże, ponad 50 proc., uzależnienie od gotówki obserwuje się nie tylko na Litwie, ale także na Słowacji (56 proc.), w Słowenii (56 proc.), Austrii (56 proc.), na Malcie (54 proc.) i w Chorwacji (51 proc.).

Mniej niż połowę wartości transakcji, ale powyżej średniego przedziału wartościowego uzależnienia od gotówki dla całej strefie euro wynoszącej 39 proc. znalazły się Włochy (49 proc.), Portugalia (47 proc.), Hiszpania (45 proc.), Irlandia (44 proc.), Cypr (43 proc.) i Grecja (42 proc.).

Najmniejsze uzależnienie od gotówki pod względem wartości transakcji odnotowano w Holandii (17 proc.), Finlandii (28 proc.), Luksemburgu (29 proc.) i Niemczech (30 proc.).

Dlaczego ludzie używają gotówki?

W badaniu EBC zapytał też o powody dla których respondenci nadal chętniej korzystają z gotówki. Jak pokazało badanie ankietowani największą zaletę w używaniu gotówki widzą w tym, że „gotówka jest anonimowa i chroni prywatność”. Ten powód wskazało 41 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się powody takie jak:

„gotówka sprawia, że ludzie są bardziej świadomi swoich wydatków” (35 proc.),

„transakcje gotówkowe są rozliczane natychmiast” (30 proc.),

„gotówka jest akceptowana w większej liczbie sytuacji” (28 proc.),

„płatność gotówką, jest łatwiejsze” (21 proc.),

„płatność gotówką, jest szybsze” (20 proc.),

„płatność gotówką, jest bezpieczniejsze” (18 proc.).

Różnice można również dostrzec w zależności od wieku. Młodsi klienci generalnie czują się bardziej komfortowo korzystając z cyfrowych metod płatności.

Źródło: Euronews