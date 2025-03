Kanadyjski premier Mark Carney powiedziała w środę, ze jego kraj wkrótce odpowie na nowe cła na importowane pojazdy ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. "Kanada może nałożyć środki odwetowe na Stany Zjednoczone", Reuters cytuje wypowiedź premiera Kanady.

„Bezpośredni atak” na Kanadę

Na czwartek Carney zapowiedział zwołanie posiedzenie rządu na wysokim szczeblu, aby podjąć decyzję w sprawie reakcji, ma działania Trumpa, które nazwał „bezpośrednim atakiem”.

Premier Kanady zapewnił, że rząd będzie bronić kanadyjskich pracowników i firm. „Będziemy bronić naszego kraju i będziemy go bronić wspólnie” – powiedział Carney w Kitchener w Ontario.

Kolebka kanadyjskiej motoryzacji chce walczyć

Premier Ontario, Doug Ford, już wcześniej powiedział, że razem z rządem dołożą wszelkich starań, aby zadać tyle bólu Amerykanom, ile to możliwe, nie zadając bólu mieszkańcom Kanady. Ford powiedział, że wkrótce będzie rozmawiał z pozostałymi dziewięcioma prowincjami na temat skoordynowanej reakcji. W ocenie premiera Ontario, najludniejszej prowincji Kanady i kolebki krajowego przemysłu samochodowego, Kanada ma dwie opcje. Albo się poddać i wtedy Trump dostanie to, czego chce. Albo walczyć, co może być bolesne. „Wolę to drugie – wierzę w walkę” – powiedział Ford.

Wojna cela nie służy nikomu, USA też

Agencja Reuters zauważa, ze cła mogą zaszkodzić wysoce zintegrowanemu przemysłowi samochodowemu Ameryki Północnej. Reuters przypomina, że Kanada zapowiedziała już pakiet ceł odwetowych o łącznej wartości 155 miliardów dolarów kanadyjskich. Pakiet kanadyjskich ceł będzie wprowadzane etapami, w zależności od tego, jakie decyzje będzie podejmował Trump.

Carney nie podał szczegółów dotyczących terminów wprowadzania ceł odwetowych. Zapewnił jednak, że Kanada zareaguje i nastąpi to wkrótce.

Potrzebne spotkanie przywódców Kanady i USA

Według premiera Kanady, w tej trudnej sytuacji stosowne byłoby wkrótce porozmawiać z Trumpem. Reuters przypomina, że obaj panowie nie rozmawiali ze sobą od czasu zaprzysiężenia Carneya na premiera na początku tego miesiąca.

Tymczasem Trump grozi „znacznie większymi” taryfami, jeśli Kanada zjednoczy się z Unią Europejską, aby podjąć współpracę w celu zwalczania ceł handlowych i, jak twierdzi Trump, wyrządzić „szkodę gospodarczą” Stanom Zjednoczonym.