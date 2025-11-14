Inflacja w Polsce. GUS podał nowe dane. Wiadomo, co podrożało najbardziej [TABELA]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.