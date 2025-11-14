Inflacja za październik 2025
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień 2025 r.:
|październik
|październik
|wrzesień
|wrzesień
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,8
|0,1
|2,9
|0
|Inflacja towarów
|1,7
|-0,2
|1,9
|0,1
|Inflacja usług
|5,6
|0,3
|5,8
|-0,2
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|3,4
|0,0
|4,2
|-0,4
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|7,0
|0,5
|6,8
|0,5
|Odzież i obuwie
|-1,1
|3,2
|-0,8
|2,7
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,2
|0,4
|4,1
|0,3
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-1,1
|-0,4
|-0,9
|0,3
|Zdrowie
|4,9
|0,0
|4,8
|0,4
|Transport
|-2,3
|0,3
|-3,8
|-1,3
|Łączność
|5,4
|0,0
|5,4
|0,4
|Rekreacja i kultura
|2,0
|-1,0
|2,5
|-1,1
|Edukacja
|6,2
|1,5
|6,8
|2,6
|Restauracja i hotele
|5,5
|0,1
|5,4
|0,3
|Inne towary i usługi
|0,8
|-0,5
|2
|0,5
(PAP Biznes)