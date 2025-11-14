Inflacja za październik 2025

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień 2025 r.:

październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,8 0,1 2,9 0
Inflacja towarów 1,7 -0,2 1,9 0,1
Inflacja usług 5,6 0,3 5,8 -0,2
Żywność i napoje bezalkoholowe 3,4 0,0 4,2 -0,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 7,0 0,5 6,8 0,5
Odzież i obuwie -1,1 3,2 -0,8 2,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,2 0,4 4,1 0,3
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,1 -0,4 -0,9 0,3
Zdrowie 4,9 0,0 4,8 0,4
Transport -2,3 0,3 -3,8 -1,3
Łączność 5,4 0,0 5,4 0,4
Rekreacja i kultura 2,0 -1,0 2,5 -1,1
Edukacja 6,2 1,5 6,8 2,6
Restauracja i hotele 5,5 0,1 5,4 0,3
Inne towary i usługi 0,8 -0,5 2 0,5

(PAP Biznes)