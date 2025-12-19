Podniesienie limitu przychodów w kasowym PIT

Celem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest podniesienie limitu przychodów uprawniających przedsiębiorcę do wyboru kasowej metody rozliczenia podatku dochodowego z 1 mln do 2 mln zł.

Na czym polega kasowy PIT

Kasowy PIT to nowa forma rozliczania podatku dochodowego, obowiązująca od stycznia 2025 r. Umożliwia ona podatnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wykazanie dochodu do opodatkowania i zapłacenie podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary i usługi, a nie z datą wystawienia faktury. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od nierozliczonych faktur. Podobne zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów. Można je uwzględnić w kosztach dopiero po zapłaceniu za towar lub usługę.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. (PAP)

