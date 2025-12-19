Prezydent podpisał nowelizację Karty nauczyciela

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Karta nauczyciela. Od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego. Według prezydenta podpisanie ustawy to „pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe”.

Prezydent ocenił, że nowela odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego.

– Wiem, że oświatowa „Solidarność” wskazywała, że tę sprawę można było rozwiązać szerzej i lepiej. Zgadzam się. Ta ustawa nie jest doskonała, ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos, który nie powinien mieć miejsca w państwie poważnie traktującym nauczycieli – powiedział Karol Nawrocki.

Czym są godziny ponadwymiarowe

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum. Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Rozwiązanie przewiduje również, że nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Spór o wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

O godzinach ponadwymiarowych zrobiło się głośno w związku z tzw. dużą nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026.

Uszczegółowiono w niej przepisy, m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Określono m.in. przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Po wejściu w życie tej nowelizacji związki zawodowe podnosiły, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia za nie, gdy nie ma w szkole klasy, bo np. jest ona na wycieczce.

Kiedy ustawa wejdzie w życie

Ustawa nowelizująca Kartę nauczyciela wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.