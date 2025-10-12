Wyciek informacji

„Qantas jest jedną z wielu firm na świecie, których dane zostały upublicznione przez cyberprzestępców w następstwie incydentu z początku lipca, kiedy to dane klientów skradziono z platformy zewnętrznej” – podała firma w oświadczeniu.

Jak przekazała firma, hakerzy uzyskali dostęp do danych osobowych klientów, w tym imion i nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów oraz dat urodzenia.

Jakie dane zostały upublicznione?

Obecne trwa ustalanie z pomocą ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, jakie konkretnie dane zostały upublicznione.

Jednocześnie Qantas uzyskał w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii nakaz sądowy. Ma on na celu „uniemożliwienie komukolwiek, w tym stronom trzecim, dostępu, przeglądania, publikowania, wykorzystywania lub przesyłania skradzionych danych”.