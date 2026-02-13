Już wiadomo, że ostateczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3%. To nieco mniej niż przed rokiem: wówczas było to 5,5%. Waloryzacja jest przeprowadzana przez ZUS z urzędu, seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków o podwyższenie świadczeń.

Reklama

Ostatni taki przelew od ZUS w 2026 roku

Choć ostatecznie wzrost świadczeń będzie niższy niż w ubiegłym roku, jednak i tak waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa, niż prognozowano jeszcze na początku tego roku. Wówczas zakładano, że świadczenia wzrosną o 5,08%.

Niektórzy emeryturę w wyższej kwocie otrzymają już w lutym. To ci, którym ZUS świadczenie przelewa 1. dnia miesiąca. Z racji tego, że w tym roku 1 marca wypada w niedzielę, seniorzy przelewy otrzymają już w piątek 27 lutego. Najniższe emerytury wzrosną o 99,58 zł. Do kwoty prawie 2000 zł brutto wzrośnie renta socjalna, za to specjalna emerytura honorowa wyniesie aż 6928,92 zł brutto.

Ważne Warto pamiętać, że zgodnie z tabelą, w której podaliśmy, o ile dokładnie wzrosną emerytury, podane są kwoty brutto i netto. Emeryt zawsze otrzymuje kwotę netto.

Seniorzy otrzymają wyższe renty, emerytury i dodatki

Standardowo ZUS wypłaca emerytury w stałych terminach. Jest to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli jednak termin wypłaty wypada w weekend lub święto, emeryt przelew dostanie wcześniej. Termin wypłaty emerytury to dzień, w którym pieniądze są już na koncie. Zatem zazwyczaj środki widoczne są już przed południem wg harmonogramu wypłat.

Harmonogram wypłat emerytury w lutym, z uwagi na dwie niedziele, wygląda nieco inaczej. Również w marcu 1. i 15. dzień miesiąca wypada w niedzielę, dlatego marcowe wypłaty emerytur będą realizowane wcześniej: 27 lutego i 13 marca.