Waloryzacja rent i emerytur

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu,co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.

Podwyżki czynszów od 1 lipca. Pierwsza taka zmiana w TBS od pandemii
Podwyżki czynszów od 1 lipca. Pierwsza taka zmiana w TBS od pandemii

Zobacz również

ZUS co roku podwyższa wypłacane świadczenia długoterminowe. W tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy. Z opublikowanego w czwartek przez ministerstwo pracy komunikatu wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,3 procent. Obliczany jest on na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Trzynasta emerytura 2026 netto. Ile wyniesie 13. emerytura po waloryzacji? Kiedy będzie wypłacana trzynasta emerytura w 2026 roku?
Trzynasta emerytura 2026 netto. Ile wyniesie 13. emerytura po waloryzacji? Kiedy będzie wypłacana trzynasta emerytura w 2026 roku?

Zobacz również

Wyższe emerytury i renty [STAWKI]

Jak podał ZUS, w wyniku waloryzacji:

  • kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 99,58 zł, osiągając kwotę 1 978,49 zł brutto;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wyniesie 1483,87 zł;
  • kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 135,28 zł, co łącznie da wartość 2 687,67 zł.

Waloryzacja dotatków i świadczeń pieniężnych

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych, zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych.

  • świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto;
  • dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 689,17 zł;
  • dodatek pielęgnacyjny osiągnie kwotę 366,68 zł;
  • odatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 550,02 zł;
  • ryczałt energetyczny będzie wynosił 336,16 zł.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.

Gigantyczna linia lotnicza upadła? CEO odpowiada: „To fake news”. Wyjaśniamy
Gigantyczna linia lotnicza upadła? CEO odpowiada: „To fake news”. Wyjaśniamy

Zobacz również

Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Dla emerytów i rencistów pobierających dodatek pielęgnacyjny, decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku.

Karolina Kropiwiec (PAP)