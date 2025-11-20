Kto może skorzystać z ulgi remontowej (termomodernizacyjnej) w 2025 roku?

Ulga termomodernizacyjna to wsparcie podatkowe, które ma zachęcać do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, co przekłada się na mniejsze straty ciepła, niższe zużycie energii i ochronę środowiska. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy ponoszą koszty modernizacji mających na celu zmniejszenie zużycia energii.

Ulga remontowa a limity odliczeń

Limity odliczeń:

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł na jednego podatnika.

W przypadku małżonków będących współwłaścicielami nieruchomości, limit przysługuje każdemu z nich osobno, co pozwala na łączne odliczenie do 106 000 zł.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi remontowej?

Odliczeniu podlegają koszty prac, które poprawiają efektywność energetyczną i zmniejszają zużycie energii. Lista wydatków na 2025 rok obejmuje m.in.:

Ocieplenie (ścian, stropów, poddasza).

Wymianę lub montaż okien i drzwi zewnętrznych o lepszych parametrach cieplnych.

Modernizację systemów grzewczych (np. piece kondensacyjne, kotły na gaz/biomasę, pompy ciepła, urządzenia do odzysku ciepła).

Instalację lub wymianę instalacji fotowoltaicznej oraz magazynów energii.

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Modernizację instalacji C.O. i C.W.U. (np. wymiana rur, izolacja, węzły cieplne).

Urządzenia wspierające efektywność energetyczną (np. sterowniki, systemy zarządzania energią).

Jak rozliczyć ulgę remontową w PIT?

Ulgę remontową w PIT rozliczysz w następujący sposób:

Sposób rozliczenia: Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania (dochodu), a nie bezpośrednio od podatku. Formularze PIT: Ulgę można rozliczyć w zeznaniach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28 – w zależności od formy opodatkowania. Załącznik: Wydatki wykazuje się w załączniku PIT/O, w części B, pod nazwą "ulga termomodernizacyjna", wpisując łączną kwotę poniesionych kosztów w danym roku. Kontynuacja: Jeśli kwota wydatków przekracza dochód lub jest wyższa niż limit rocznego odliczenia, niewykorzystane kwoty można odliczać w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od daty poniesienia pierwszego kosztu.

Ulga remontowa a wymagane dokumenty

Kluczowe jest zachowanie wszystkich faktur VAT dokumentujących wydatki na modernizację, wystawionych przez czynnych podatników VAT (rachunki od osób prywatnych nie są honorowane). Dodatkowo zaleca się przechowywanie:

Potwierdzeń przelewów bankowych.

Umów z wykonawcami.

Protokołów odbioru prac.

Dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości.

Choć do zeznania PIT nie trzeba ich dołączać, należy je przechowywać na wypadek kontroli skarbowej przez co najmniej 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.