Kto może skorzystać z ulgi remontowej (termomodernizacyjnej) w 2025 roku?
Ulga termomodernizacyjna to wsparcie podatkowe, które ma zachęcać do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, co przekłada się na mniejsze straty ciepła, niższe zużycie energii i ochronę środowiska. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy ponoszą koszty modernizacji mających na celu zmniejszenie zużycia energii.
Ulga remontowa a limity odliczeń
Limity odliczeń:
- Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł na jednego podatnika.
- W przypadku małżonków będących współwłaścicielami nieruchomości, limit przysługuje każdemu z nich osobno, co pozwala na łączne odliczenie do 106 000 zł.
Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi remontowej?
Odliczeniu podlegają koszty prac, które poprawiają efektywność energetyczną i zmniejszają zużycie energii. Lista wydatków na 2025 rok obejmuje m.in.:
- Ocieplenie (ścian, stropów, poddasza).
- Wymianę lub montaż okien i drzwi zewnętrznych o lepszych parametrach cieplnych.
- Modernizację systemów grzewczych (np. piece kondensacyjne, kotły na gaz/biomasę, pompy ciepła, urządzenia do odzysku ciepła).
- Instalację lub wymianę instalacji fotowoltaicznej oraz magazynów energii.
- Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
- Modernizację instalacji C.O. i C.W.U. (np. wymiana rur, izolacja, węzły cieplne).
- Urządzenia wspierające efektywność energetyczną (np. sterowniki, systemy zarządzania energią).
Jak rozliczyć ulgę remontową w PIT?
Ulgę remontową w PIT rozliczysz w następujący sposób:
- Sposób rozliczenia: Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania (dochodu), a nie bezpośrednio od podatku.
- Formularze PIT: Ulgę można rozliczyć w zeznaniach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28 – w zależności od formy opodatkowania.
- Załącznik: Wydatki wykazuje się w załączniku PIT/O, w części B, pod nazwą "ulga termomodernizacyjna", wpisując łączną kwotę poniesionych kosztów w danym roku.
- Kontynuacja: Jeśli kwota wydatków przekracza dochód lub jest wyższa niż limit rocznego odliczenia, niewykorzystane kwoty można odliczać w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od daty poniesienia pierwszego kosztu.
Ulga remontowa a wymagane dokumenty
Kluczowe jest zachowanie wszystkich faktur VAT dokumentujących wydatki na modernizację, wystawionych przez czynnych podatników VAT (rachunki od osób prywatnych nie są honorowane). Dodatkowo zaleca się przechowywanie:
- Potwierdzeń przelewów bankowych.
- Umów z wykonawcami.
- Protokołów odbioru prac.
- Dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości.
Choć do zeznania PIT nie trzeba ich dołączać, należy je przechowywać na wypadek kontroli skarbowej przez co najmniej 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.