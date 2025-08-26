100 zł na przedszkolaka w roku szkolnym 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026 rodzice uczniów mogą skorzystać z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Świadczenie to wynosi 100 zł na dziecko i ma na celu częściowe wsparcie budżetu domowego w związku z dodatkowymi kosztami, jakie pojawiają się wraz z początkiem nauki. Pieniądze można przeznaczyć na zakup podstawowych przyborów szkolnych, zeszytów, materiałów plastycznych czy innych elementów wyprawki edukacyjnej, a w przypadku najmłodszych także na niezbędne wyposażenie związane z przygotowaniem przedszkolnym. To jednorazowe wsparcie, które w praktyce odciąża rodziców z części wydatków, jakie w tym okresie są szczególnie odczuwalne.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka, a także osobom uczącym się, które spełniają warunki do otrzymywania zasiłku rodzinnego. Co ważne, obejmuje on nie tylko dzieci w wieku szkolnym, ale także te, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2025/2026 przyznawany jest jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko i przysługuje zarówno uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny, jak i dzieciom podejmującym roczne przygotowanie przedszkolne. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek najpóźniej do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto naukę, czyli do 31 października 2025 r. Po tym terminie dokumenty nie będą rozpatrywane.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w roku szkolnym 2025/2026?

Nie można otrzymać dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, jeśli nie pobiera się zasiłku rodzinnego, ponieważ oba świadczenia są ze sobą powiązane. Zasiłek rodzinny w roku szkolnym 2025/2026 przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka, a także osobie uczącej się, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Obecnie dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku wychowywania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł. Świadczenie może być wypłacane na dzieci do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 21. roku życia. Wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne, dla których zasiłek przysługuje aż do 24. roku życia. To właśnie prawo do zasiłku rodzinnego otwiera możliwość skorzystania z dodatków, takich jak jednorazowe wsparcie związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w roku szkolnym 2025/2026?

W roku szkolnym 2025/2026 wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Na najmłodsze dzieci, do ukończenia 5. roku życia, przysługuje świadczenie w wysokości 95 zł miesięcznie. Rodziny wychowujące dzieci powyżej 5. roku życia aż do osiągnięcia pełnoletności otrzymują 124 zł miesięcznie. Z kolei na dzieci starsze, które kontynuują naukę i nie ukończyły jeszcze 24 lat, wysokość zasiłku wynosi 135 zł miesięcznie.