Ile jest schronów w Polsce?
Państwowa Straż Pożarna w 2023 roku przeprowadziła inwentaryzację obiektów budowlanych mogących służyć jako schrony. Przeprowadzenie inwentaryzacji zlecił były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
Analizie poddano wszystkie pomieszczenia, które należą do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność pożytku publicznego. Budowle ochronne można podzielić na dwie kategorie:
- miejsca ukrycia – wyposażone są w najprostsze instalacje i urządzenia, które zapewniają ochronę przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron;
- schrony – budowle o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, które zapewniają ochronę przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.
Inwentaryzacja budynków i obiektów budowlanych przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną wykazała, że na terenie kraju istnieje obecnie ponad 233 tys. budynków ochronnych, w tym 1,7 tys. schronów, 7,8 tys. ukryć oraz 223,5 tys. miejsc doraźnego schronienia (dane za kwiecień 2023 roku). Obiekty łącznie zapewniają miejsce dla ponad 46 mln osób, w tym:
- ponad 45,6 mln w miejscach doraźnego schronienia;
- ponad 846 tys. w ukryciach;
- ponad 178 tys. w schronach.
Gdzie w Polsce jest najwięcej schronów i miejsc schronienia?
Na podstawie danych Państwowej Straży Pożarnej można wyznaczyć ranking miast w Polsce pod względem pojemności miejsc doraźnego schronienia, ukryć oraz schronów. To właśnie one w przypadku wojny lub sytuacji kryzysowej mogą odegrać kluczową rolę w ochronie ludności cywilnej.
Zdecydowanym liderem jest Warszawa, gdzie w miejscach doraźnego schronienia może znaleźć ochronę ponad 9 milionów osób. Kolejne w zestawieniu są Kraków, Wrocław, Lublin, Poznań oraz Łódź. Każde z tych miast dysponuje obiektami mogącymi pomieścić ponad 1 milion osób.
W drugiej części rankingu znalazły się Gdańsk, Katowice, Gdynia, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów i Kielce. W każdym z nich pojemność miejsc doraźnego schronienia przekracza 500 tysięcy osób.
Choć miejsc doraźnego schronienia jest wiele, to prawdziwych schronów w Polsce jest zdecydowanie mniej. Na tle kraju wyróżniają się jednak takie miasta jak Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Poznań i Wrocław, które dysponuje schronami dla ponad 11 tysięcy osób.
Gdzie jest najbliższy schron? Mapa schronów w Polsce 2025
Aby szybko zlokalizować najbliższy schron lub miejsce schronienia, warto skorzystać zaplikacji "Schrony", dostępnej na stronie Państwowej Straży Pożarnej (TUTAJ). Narzędzie zostało opracowane w technologii firmy Esri i działa zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownik może w prosty sposób wyszukać miejsca schronienia w swojej okolicy, uwzględniając różne kategorie obiektów:
- miejsca doraźnego schronienia (MDS) – oznaczone kolorem zielonym,
- ukrycia (U) – oznaczone niebieskimi tarczami,
- schrony (S) – oznaczone kolorem czerwonym.
Korzystanie z aplikacji jest proste. Wystarczy wpisać swój adres i ustalić promień poszukiwań. Na mapie wyświetlą się wszystkie dostępne obiekty w wybranej odległości wraz z podstawowymi informacjami.
Mapa podaje szczegółowe dane o każdym miejscu, w tym powierzchnię obiektu, która decyduje o liczbie osób mogących się w nim schronić. Dodatkowe oznaczenia "M" i "Z" wskazują, czy dane miejsce jest przeznaczone dla mieszkańców ("M") czy dla zakładów pracy ("Z").
Gdzie się ukryć w razie wojny, jeśli w pobliżu nie ma schronu?
Nie każdy mieszkaniec Polski ma w swojej okolicy dostęp do oficjalnego schronu czy miejsca doraźnego schronienia. W takich sytuacjach niezwykle istotne jest szybkie znalezienie bezpiecznego miejsca, które może zapewnić ochronę przed bezpośrednimi skutkami konfliktu. Najlepszym rozwiązaniem są miejsca znajdujące się pod ziemią lub w solidnie zbudowanych budynkach, takich jak piwnice, garaże wielopoziomowe czy hale przemysłowe.
Ważne jest, aby unikać pomieszczeń przy oknach i drzwi zewnętrznych. Najbezpieczniejsze są wnętrza budynków, położone w głębi kondygnacji, z dala od ścian zewnętrznych. Jeśli trzeba się ukryć w budynku mieszkalnym, warto wybierać miejsca położone w piwnicy. Równie istotny jest dostęp do wody, jedzenia i apteczki.
Chcesz mieć własny schron? Takie miejsce można zbudować bez zezwolenia
Coraz więcej osób myśli o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny w sytuacjach kryzysowych. W Polsce można wybudować legalnie własny schron. Od 2025 roku w Polsce budowa przydomowego schronu o powierzchni do 35 m² jest uproszczona. Nie wymaga pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia w odpowiednim urzędzie (np. starostwie lub urzędzie miasta). Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni, można przystąpić do realizacji. W przypadku schronu, który miałby mieć powyżej 35 m², konieczne jest pozwolenie na budowę.