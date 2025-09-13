Ile jest schronów w Polsce?

Państwowa Straż Pożarna w 2023 roku przeprowadziła inwentaryzację obiektów budowlanych mogących służyć jako schrony. Przeprowadzenie inwentaryzacji zlecił były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Analizie poddano wszystkie pomieszczenia, które należą do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność pożytku publicznego. Budowle ochronne można podzielić na dwie kategorie:

miejsca ukrycia – wyposażone są w najprostsze instalacje i urządzenia, które zapewniają ochronę przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron;

– wyposażone są w najprostsze instalacje i urządzenia, które zapewniają ochronę przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron; schrony – budowle o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, które zapewniają ochronę przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

Inwentaryzacja budynków i obiektów budowlanych przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną wykazała, że na terenie kraju istnieje obecnie ponad 233 tys. budynków ochronnych, w tym 1,7 tys. schronów, 7,8 tys. ukryć oraz 223,5 tys. miejsc doraźnego schronienia (dane za kwiecień 2023 roku). Obiekty łącznie zapewniają miejsce dla ponad 46 mln osób, w tym:

ponad 45,6 mln w miejscach doraźnego schronienia;

ponad 846 tys. w ukryciach;

ponad 178 tys. w schronach.

Gdzie w Polsce jest najwięcej schronów i miejsc schronienia?

Na podstawie danych Państwowej Straży Pożarnej można wyznaczyć ranking miast w Polsce pod względem pojemności miejsc doraźnego schronienia, ukryć oraz schronów. To właśnie one w przypadku wojny lub sytuacji kryzysowej mogą odegrać kluczową rolę w ochronie ludności cywilnej.

Zdecydowanym liderem jest Warszawa, gdzie w miejscach doraźnego schronienia może znaleźć ochronę ponad 9 milionów osób. Kolejne w zestawieniu są Kraków, Wrocław, Lublin, Poznań oraz Łódź. Każde z tych miast dysponuje obiektami mogącymi pomieścić ponad 1 milion osób.

W drugiej części rankingu znalazły się Gdańsk, Katowice, Gdynia, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów i Kielce. W każdym z nich pojemność miejsc doraźnego schronienia przekracza 500 tysięcy osób.

Choć miejsc doraźnego schronienia jest wiele, to prawdziwych schronów w Polsce jest zdecydowanie mniej. Na tle kraju wyróżniają się jednak takie miasta jak Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Poznań i Wrocław, które dysponuje schronami dla ponad 11 tysięcy osób.

Gdzie jest najbliższy schron? Mapa schronów w Polsce 2025

Aby szybko zlokalizować najbliższy schron lub miejsce schronienia, warto skorzystać zaplikacji "Schrony", dostępnej na stronie Państwowej Straży Pożarnej (TUTAJ). Narzędzie zostało opracowane w technologii firmy Esri i działa zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownik może w prosty sposób wyszukać miejsca schronienia w swojej okolicy, uwzględniając różne kategorie obiektów:

miejsca doraźnego schronienia (MDS) – oznaczone kolorem zielonym,

– oznaczone kolorem zielonym, ukrycia (U) – oznaczone niebieskimi tarczami,

– oznaczone niebieskimi tarczami, schrony (S) – oznaczone kolorem czerwonym.

Korzystanie z aplikacji jest proste. Wystarczy wpisać swój adres i ustalić promień poszukiwań. Na mapie wyświetlą się wszystkie dostępne obiekty w wybranej odległości wraz z podstawowymi informacjami.

Mapa podaje szczegółowe dane o każdym miejscu, w tym powierzchnię obiektu, która decyduje o liczbie osób mogących się w nim schronić. Dodatkowe oznaczenia "M" i "Z" wskazują, czy dane miejsce jest przeznaczone dla mieszkańców ("M") czy dla zakładów pracy ("Z").

Gdzie się ukryć w razie wojny, jeśli w pobliżu nie ma schronu?

Nie każdy mieszkaniec Polski ma w swojej okolicy dostęp do oficjalnego schronu czy miejsca doraźnego schronienia. W takich sytuacjach niezwykle istotne jest szybkie znalezienie bezpiecznego miejsca, które może zapewnić ochronę przed bezpośrednimi skutkami konfliktu. Najlepszym rozwiązaniem są miejsca znajdujące się pod ziemią lub w solidnie zbudowanych budynkach, takich jak piwnice, garaże wielopoziomowe czy hale przemysłowe.

Ważne jest, aby unikać pomieszczeń przy oknach i drzwi zewnętrznych. Najbezpieczniejsze są wnętrza budynków, położone w głębi kondygnacji, z dala od ścian zewnętrznych. Jeśli trzeba się ukryć w budynku mieszkalnym, warto wybierać miejsca położone w piwnicy. Równie istotny jest dostęp do wody, jedzenia i apteczki.

Chcesz mieć własny schron? Takie miejsce można zbudować bez zezwolenia

Coraz więcej osób myśli o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny w sytuacjach kryzysowych. W Polsce można wybudować legalnie własny schron. Od 2025 roku w Polsce budowa przydomowego schronu o powierzchni do 35 m² jest uproszczona. Nie wymaga pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia w odpowiednim urzędzie (np. starostwie lub urzędzie miasta). Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni, można przystąpić do realizacji. W przypadku schronu, który miałby mieć powyżej 35 m², konieczne jest pozwolenie na budowę.