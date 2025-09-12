W nocy z 9 na 10 września przestrzeń powietrzną Polski naruszyło trzykrotnie więcej dronów, niż podczas podobnych incydentów od lutego 2022 r., czyli początku pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą. "Jest mało prawdopodobne, aby taka liczba dronów mogła pojawić się przypadkowo lub w wyniku awarii technicznej" – uważają analitycy ISW. Od 2022 r. odnotowano sześć takich przypadków, natomiast przed kilkoma dniami do Polski wtargnęło 19 maszyn.

ISW: Rosyjskie drony w Polsce to nie przypadek. Dwa główne cele

W opinii think thanku celem Rosji miało być przetestowanie reakcji Polski i NATO na naruszenie przestrzeni powietrznej, także na potrzeby scenariusza konfliktu zbrojnego. Zgodnie z oświadczeniem dowództwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, po raz pierwszy samoloty NATO użyły uzbrojenia w przestrzeni powietrznej kraju członkowskiego. Według ISW reakcja na te wydarzenia po stronie Polski i NATO była uważnie obserwowana przez Rosję.

Inną istotną kwestią jest wpływ ataku na pomoc wojskową krajów zachodnich dla Ukrainy. Motywem działania strony rosyjskiej mogło być dążenie do obniżenia poziomu społecznego poparcia dla dalszego wspierania Ukrainy w obawie przed ryzykiem kolejnych podobnych ataków. Zdaniem ISW znaczna część działań dezinformacyjnych po stronie rosyjskiej i białoruskiej to operacje, których celem jest obarczenie Kijowa odpowiedzialnością za ten incydent. Rosja stara się tym samym wpłynąć na debatę wokół pomocy dla Ukrainy, jaka toczy się w Polsce.

Oto główne cele Putina w Europie. Alarmujące słowa żony szefa MSZ

Podobnego zdania jest publicystka Anne Applebaum, prywatnie żona Radosława Sikorskiego, która w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Mundo" stwierdziła, że Putin celowo wysyła drony nad Polskę, by skłócić Europę i USA. Dodała, że rosyjski dyktator uważa każde terytorium, na którym w przeszłości stacjonowały rosyjskie wojska, za strefę wpływu Kremla. – Podzielony wróg jest słaby, zniechęcony, łatwy do zniechęcenia. Sama Polska jest krajem bardzo spolaryzowanym, a Putin prawdopodobnie stara się wpływać na część opinii publicznej – twierdzi Applebaum.

Ile rosyjskich dronów znaleziono w Polsce? Najnowsze dane

Do czwartku potwierdzono odnalezienie szczątków 17 drona, który spadł w Przymiarkach pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Tymczasem los reszty maszyn pozostaje niejasny. Incydent z rosyjskimi dronami wywołał reakcję zarówno na polskim, jak i światowym szczeblu. W czwartek prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie omawiano implikacje tego zdarzenia dla bezpieczeństwa kraju. Z kolei w piątek, na wniosek Polski, odbyć ma się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.