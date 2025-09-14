Ulga dotyczy tych, którzy są wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do dziewięciu osób. Mogą z niej skorzystać także komornicy sądowi, o ile spełniają warunki.

Reklama

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne mikrosprzesiębiorcy mogą składać od listopada ubiegłego roku. Sami wskazują miesiąc, za który raz w roku składka zostanie pokryta przez budżet państwa.

To już ponad 2,5 miliarda złotych

Jak wynika z danych ZUS przekazanych w sierpniu, jak dotąd przedsiębiorcy złożyli ponad 2 mln wniosków w sprawie wakacji składkowych. Największe natężenie przypadło na grudzień 2024 roku, za który państwo pokryło składki na ponad 1,6 miliarda złotych. Łączna kwota, która podlega zwolnieniu, przekroczyła już 2,5 mld zł.

Jakie warunki należy spełnić, żeby skorzystać z wakacji składkowych

Aby zyskać wakacje składowe przede wszystkim w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu, nawet jeśli jest to jeden dzień. Konieczne jest, aby przychody firmy w roku 2023 lub 2024 nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro w złotych, a łączna pomoc publiczna, czyli tak zwana pomoc de minimis, nie może być wyższa niż 300 tysięcy euro w ostatnich trzech latach.

Jakich składek ulga nie obejmuje

Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osobę prowadzącą działalność. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby, na przykład pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników – wyjaśnia ZUS.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosków

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik mogą składać tylko elektronicznie na PUE/eZUS - wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia.

ZUS podkreśla, że wnioski są rozpatrywane automatycznie. Wszystkie informacje, decyzje, a także ewentualne wezwania do uzupełnienia braków są przekazywane za pośrednictwem konta płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE/eZUS). O nowych wiadomościach system powiadamia drogą mailową lub SMS-em.