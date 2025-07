Reklama

Oba świadczenia, wprowadzone w ostatnich latach, stały się kluczowym elementem systemu wsparcia dla osób starszych w Polsce, mającym na celu poprawę ich sytuacji materialnej w obliczu rosnących kosztów utrzymania.

Trzynasta emerytura w 2026 roku. Kto otrzyma i jaka kwota?

Trzynasta emerytura, czyli tzw. "trzynastka", to stałe świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom, którzy na dzień 31 marca danego roku mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Od 2020 roku jest to świadczenie gwarantowane ustawowo.

Wysokość trzynastej emerytury jest zazwyczaj równa kwocie najniższej emerytury obowiązującej w danym roku. Na 2026 rok, choć ostateczna kwota zostanie ustalona dopiero w przyszłości, można prognozować, że będzie ona wyższa niż w latach poprzednich, ze względu na coroczną waloryzację świadczeń. Waloryzacja emerytur i rent, odbywająca się zazwyczaj 1 marca, ma na celu dostosowanie ich wysokości do inflacji i wzrostu płac, co wpływa również na kwotę minimalnej emerytury.

Trzynastka" jest wypłacana automatycznie, nie wymaga składania żadnego wniosku. Wypłata następuje zazwyczaj w kwietniu danego roku, wraz z regularnym świadczeniem.

Przykład Jeśli prognozowana minimalna emerytura na 2026 rok, po marcowej waloryzacji, wyniesie np. 2000 zł brutto, to trzynasta emerytura również wyniesie 2000 zł brutto. Należy pamiętać, że od tej kwoty odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy, o ile świadczenie przekracza kwotę wolną od podatku.

Czternasta emerytura w 2026 roku. Zasady i limity dochodowe

Czternasta emerytura, czyli "czternastka", to drugie dodatkowe świadczenie, które również stało się stałym elementem systemu wsparcia. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, "czternastka" jest świadczeniem, które podlega kryterium dochodowemu, co oznacza, że nie wszyscy otrzymają ją w pełnej wysokości.

Pełną kwotę czternastej emerytury otrzymują osoby, których miesięczne świadczenie podstawowe (np. emerytura) nie przekracza określonego progu. Ten próg jest zmienny i ustalany corocznie. Najczęściej jest to 2900 zł brutto (tak było w 2024 i 2025 roku, ale na 2026 rok może ulec zmianie).

Ważne Dla osób, których dochód przekracza ustalony próg, "czternastka" jest zmniejszana według zasady "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że za każdą złotówkę przekroczenia progu, kwota "czternastki" jest pomniejszana o złotówkę. Minimalna kwota "czternastki", którą można otrzymać, to zazwyczaj 50 zł. Poniżej tej kwoty świadczenie nie jest wypłacane.

Przykład Jeżeli w 2026 roku próg dochodowy dla "czternastki" zostanie ustalony na poziomie 2900 zł brutto, a emerytura seniora wynosi 3000 zł brutto, to przekroczenie wynosi 100 zł. Wówczas "czternastka", której pełna wysokość jest równa minimalnej emeryturze, zostanie pomniejszona o 100 zł. Jeżeli minimalna emerytura wynosi np. 2000 zł brutto, senior otrzyma 1900 zł brutto "czternastki".

Wypłata czternastej emerytury następuje zazwyczaj w drugiej połowie roku, najczęściej we wrześniu. Podobnie jak "trzynastka", jest to świadczenie wypłacane automatycznie.

Po co dodatkowe emerytury?

Wprowadzenie i utrzymanie programów "Trzynasta Emerytura" i "Czternasta Emerytura" to element szerszej polityki rządu mającej na celu poprawę sytuacji materialnej seniorów. W obliczu inflacji i rosnących kosztów życia, te dodatkowe wypłaty stanowią istotne wsparcie dla domowych budżetów emerytów.

Świadczenia te pomagają w pokryciu codziennych wydatków, a także umożliwiają realizację drobniejszych potrzeb czy poprawę standardu życia. Są one szczególnie ważne dla osób pobierających niższe emerytury, dla których każda dodatkowa złotówka ma znaczenie. Stabilność finansowa seniorów ma również pozytywny wpływ na konsumpcję i ogólną kondycję gospodarczą kraju.

Perspektywy na przyszłość. Czy będą kolejne zmiany w "trzynastkach" i "czternastkach"?

System emerytalny w Polsce, choć w ostatnich latach wzbogacony o dodatkowe świadczenia, nadal jest przedmiotem debat i potencjalnych reform. Można spodziewać się, że kwestie takie jak wysokość kwoty wolnej od podatku dla emerytów czy zasady naliczania składki zdrowotnej będą nadal analizowane.

Chociaż 13. i 14. emerytura stały się stałym elementem systemu, ich wysokość i szczegółowe zasady mogą ulegać modyfikacjom w zależności od sytuacji budżetowej państwa i polityki społecznej kolejnych rządów. Seniorzy powinni więc na bieżąco śledzić komunikaty rządowe i ZUS.

Rząd deklaruje kontynuację wsparcia dla seniorów, co daje nadzieję na stabilność w wypłacaniu tych dodatkowych świadczeń. Ostateczne kwoty i szczegółowe zasady na 2026 rok zostaną potwierdzone w odpowiednich aktach prawnych, zazwyczaj na początku roku budżetowego.