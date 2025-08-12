Coraz więcej Polaków korzysta z odroczonych płatności

Skorzystanie z płatności odroczonych (ang. buy now pay later, BNPL) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 18% Polaków, wynika z danych CRIF. Średnia we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii wyniosła 11%.

"Popularność BNPL w Polsce od kilku lat rośnie w bardzo szybkim tempie. Dane CRIF pokazują, że tylko od stycznia do maja 2025 roku z usług BNPL skorzystało już 1,4 mln klientów, a w całym roku ubiegłym - 1,7 mln osób. Dynamika tego wzrostu świadczy o tym, że BNPL doskonale wpisuje się w potrzeby polskich konsumentów. Polacy coraz chętniej korzystają z elastycznych form płatności, bo one pozwalają im na zakupy bez natychmiastowego obciążania domowego budżetu, a ten, jak wiadomo - musi się zgadzać" - powiedział head of banking & insurance w CRIF Polska Kamil Gosławski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi "Dekada transformacji w usługach finansowych".

W jego ocenie, perspektywy dla dalszego wzrostu BNPL w Polsce są pozytywne.

Dalszy wzrost udziału odroczonych płatności w Polsce nadal jest możliwy

"Rynek wciąż ma duży potencjał i jest jeszcze sporo miejsca na rozwój BNPL, nawet jeśli na tle innych krajów wypadamy już bardzo dobrze. Możemy spodziewać się dalszej ekspansji tej formy płatności na nowe sektory handlu i ewolucji samych usług BNPL. Będą coraz lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb konsumentów. Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja sprawiają, że zakupy online już są na wysokim poziomie personalizacji i to indywidualne dopasowanie będzie jeszcze rosło. Odroczone płatności są też bardzo wygodne i po prostu łatwe, a będą coraz łatwiejsze. Ten kontekst niesie ze sobą też pewne zagrożenie. Dostawcy i użytkownicy usług muszą dbać o utrzymanie odpowiedzialnego podejścia do finansowania, aby uniknąć ryzyka nadmiernego zadłużenia. Do tego najlepiej sprawdza się edukacja finansowa klientów" - wskazał Gosławski.

Z analizy CRIF Polska wynika, że w okresie styczeń-maj 2025 r. średnia wartość zobowiązania w realizowanych za pomocą BNPL transakcjach wyniosła 283 zł.

"Spodziewamy się, że z czasem ta średnia będzie rosła. Upowszechnianie się zakupów w modelu BNPL prawdopodobnie ośmieli konsumentów do finansowania coraz droższych produktów, czy większych koszyków zakupowych. Po pierwszych próbach z tą formą płatności, klienci będą czuli się bardziej komfortowo z większymi kwotami transakcji" - dodał ekspert.