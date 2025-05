PayPo z końcem kwietnia wprowadził nową ofertę „Leć teraz, zapłać później”, skierowaną do osób planujących podróże.

Oferta umożliwia opłacenie w modelu BNPL (buy now, pay later) biletów lotniczych oraz innych usług turystycznych, takich jak rezerwacja hotelu czy zakup zorganizowanego wyjazdu, u wybranych partnerów akcji. Klienci mogą skorzystać z jednej z dwóch wygodnych opcji: odroczenia płatności do 30 dni bez dodatkowych kosztów lub rozłożenia jej na 6 równych rat na preferencyjnych warunkach.

Leć teraz, zapłać później: płatności odroczone za urlop

Coraz więcej Polaków planuje wakacyjne wyjazdy. Jak wynika z danych CBOS, aż 61% dorosłych deklaruje, że w 2025 roku wybierze się w podróż wypoczynkową lub turystyczną - to jeden z najwyższych wyników od lat .

Równocześnie rośnie potrzeba świadomego i elastycznego zarządzania domowym budżetem, szczególnie w kontekście większych, sezonowych wydatków. Odpowiadając na te oczekiwania, firma PayPo wraz z końcem kwietnia wprowadziła ofertę „Leć teraz, zapłać później”, stworzoną z myślą o osobach planujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne podróże.

Wzrost zainteresowania podróżami idzie w parze z rosnącą popularnością rozwiązań finansowych, które wspierają elastyczne zarządzanie domowym budżetem.

Jak pokazuje raport „Polak na zakupach z BNPL” opracowany przez PayPo, aż 72,6% użytkowników planuje swoje wydatki i tworzy budżet domowy, a 60,3% deklaruje, że płatności odroczone pomagają im skuteczniej nim zarządzać, przede wszystkim dzięki możliwości rozłożenia wydatków na mniejsze raty. Co więcej, 56,3% badanych podkreśla, że dzięki BNPL mogą pozwolić sobie na zakup w dogodnym momencie i opłacić go w późniejszym terminie, nie nadwyrężając bieżących środków finansowych. To szczególnie istotne w przypadku większych wydatków, takich jak wyjazdy wakacyjne czy rodzinne podróże.

Zapłać później czyli odrocz swoje wydatki za urlop

Wprowadzając ofertę „Leć teraz, zapłać później” odpowiadamy na rosnące potrzeby klientów, którzy coraz częściej podróżują i poszukują elastycznych rozwiązań finansowych - mówi Piotr Szymczak, Chief Growth Officer w PayPo. I dodaje: Podróże to często większe, skumulowane wydatki, dlatego nasza usługa pozwala je rozłożyć w czasie, bez konieczności jednorazowego obciążania budżetu.

Dzięki temu klienci mogą lepiej planować wyjazdy, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, i korzystać z atrakcyjnych ofert, takich jak promocyjne bilety lotnicze, rezerwacje hoteli czy wyjazdy zorganizowane, płacąc wtedy, gdy jest to dla nich najodpowiedniejsze. To rozwiązanie, które łączy wygodę, bezpieczeństwo i kontrolę nad finansami, wpisując się w nowoczesne podejście do zarządzania domowym budżetem.

To, co wyróżnia tę ofertę, to preferencyjne warunki z niższymi kosztami rat niż w przypadku standardowych usług PayPo. Dodatkowo płatność można zawsze rozłożyć na 6 rat, bez względu na wartość transakcji.

Leć teraz, zapłać później: kto skorzysta z tej formy płatności odroczonych

W maju wystartowała kampania wizerunkowa promująca nową ofertę. Kreacje pojawiły się w kanałach digital oraz w outdoorze, między innymi na trzech największych lotniskach w Polsce (Warszawa Chopin, Kraków Balice oraz Wrocław Starachowice).

Lotniska to idealna przestrzeń do dotarcia do osób, które są w trakcie planowania podróży i mogą być szczególnie zainteresowane elastycznymi formami finansowania wyjazdów - tłumaczy Piotr Szymczak, Chief Growth Officer PayPo. I podsumowuje: Kampania startuje w kluczowym momencie, gdy wiele osób rezerwuje wakacyjne urlopy, dlatego chcemy zwiększyć świadomość na temat możliwości korzystania z płatności odroczonych również w branży turystycznej.

Oferta „Leć teraz, zapłać później” dostępna jest u wybranych partnerów turystycznych i przewoźników. Jej szczegóły oraz lista firm, w których można z niej skorzystać znajdują się na stronie: Leć teraz, zapłać później.

Przy spłacie do 30 dni RRSO 0%, po tym okresie spłata w 6 ratach z RRSO 36,6%. Promocja obowiązuje u wybranych przewoźników i operatorów do 31 grudnia 2025 r.

Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 36,6%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1200 zł, całkowita kwota do zapłaty 1312,32 zł, oprocentowanie stałe 0 %, całkowity koszt kredytu 112,32 zł (w tym prowizja 112,32 zł, odsetki 0 zł), 6 rat po 218,72 zł, okres obowiązywania umowy – 180 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 31 marca 2025 r. w oparciu o założenia opisane w umowie kredytu.