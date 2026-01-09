Kiedy nie ma powszechnego poboru, państwo szuka innych sposobów, aby budować rezerwy. Chętni, których ciągnie do munduru, mają w Polsce wiele możliwości. Wśród nich są szkolenia w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW). MON podał terminy dziewięciu turnusów zaplanowanych na 2026 rok. Pierwszy rozpocznie się już 12 stycznia.

Wojsko szkoli Polaków na wypadek wojny

Szkolenie podstawowe w ramach DZSW trwa do 27 dni i odbywa się w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski. Program obejmuje m.in. strzelanie, walkę wręcz, taktykę wojskową, przetrwanie w terenie oraz zajęcia z obsługi sprzętu i pojazdów wojskowych. Służba ma charakter dobrowolny, co oznacza, że uczestnik może zrezygnować w dowolnym momencie.

"To szansa dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z wojskiem, zdobyć wojskowe przeszkolenie i sprawdzić się w nowych warunkach" – zapewnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach.

Terminy szkoleń wojskowych w 2026 roku

W ciągu roku 2026 odbędzie się dziewięć turnusów szkoleniowych. Szkolenia prowadzone będą w ponad 70 lokalizacjach w całym kraju, a każda osoba spełniająca podstawowe wymagania może zgłosić swój udział. Kandydat musi być obywatelem Polski, mieć ukończone 18 lat, co najmniej podstawowe wykształcenie, nieposzlakowaną opinię i brak karalności za przestępstwo umyślne. Ważna jest również zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej.

Terminy szkoleń wojskowych w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW):

I turnus – 12 stycznia–7 lutego

II turnus – 9 lutego–7 marca

III turnus – 9 marca–4 kwietnia

IV turnus – 4 maja–30 maja

V turnus – 8 czerwca–4 lipca

VI turnus – 13 lipca–8 sierpnia

VII turnus – 17 sierpnia–12 września

VIII turnus – 28 września–24 października

IX turnus – 16 listopada–12 grudnia.

Wojsko szkoli, ale i płaci. Chętni dostaną 6300 zł za 27 dni

Za miesięczny okres szkolenia uczestnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6300 zł brutto. Poza tym mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i opiekę medyczną, a także ulgę na przejazdy koleją. Osoby zatrudnione mogą liczyć na ochronę stosunku pracy, a po ukończeniu szkolenia, jeśli nie zdecydują się na dalszą służbę wojskową, przysługuje im pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej.

Dodatkowym atutem jest możliwość zdobycia praktycznych kwalifikacji i uprawnień. Ochotnicy mają szansę uzyskać prawo jazdy kategorii C, C+E czy D, zdobyć umiejętności operatora sprzętu i maszyn wojskowych, a także specjalistyczne kwalifikacje, takie jak spawacz, nurek czy skoczek spadochronowy. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą kontynuować swoją przygodę z wojskiem, wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, aktywnej rezerwy, rozpocząć zawodową służbę wojskową lub kontynuować naukę w akademii wojskowej.

Jak zapisać się na szkolenie wojskowe w 2026 roku?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu wojskowym?Aby się zapisać, wystarczy wejść na stronę internetową www.zostanzolnierzem.pl, zadzwonić na infolinię 800-180-110, bądź np. zgłosić się do punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego lub danej jednostki wojskowej.