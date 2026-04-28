Cudzoziemcy coraz rzadziej dostają pracę w Polsce. Co jest tego powodem?

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 09:28
Cudzoziemcy coraz rzadziej dostają pracę w Polsce. Winna polityka migracyjna?
Cudzoziemcy coraz rzadziej dostają pracę w Polsce. Winna polityka migracyjna?/Shutterstock
Napływ cudzoziemców na polski rynek pracy wyraźnie hamuje. Najnowsze dane pokazują nie tylko wyraźny spadek liczby wydawanych zezwoleń, ale też zmianę struktury migracji zarobkowej. Co jest powodem drastycznego spadku zezwoleń na pracę? Pracodawcy wskazują jeden główny powód.

Najmniej od 7 lat

Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom spadła w 2025 r. o 22 proc., do 251,5 tys. To najniższa liczba od siedmiu lat - poinformowała wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Obywatel z tych państw najmocniej odczuli zmiany

Jak podała gazeta, z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w zeszłym roku Kolumbijczycy dostali najwięcej zezwoleń na pracę w Polsce, czyli 37,3 tys. To jednak o 2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Dwukrotnie zmniejszyła się w 2025 r. liczba zezwoleń wydanych migrantom z Turcji Bangladeszu i Pakistanu. Nepalczycy dostali ich o 40 proc. mniej, a obywatele Uzbekistanu i Turkmenistanu o 30 proc. mniej. O ponad 20 proc. zmniejszyła się liczba zezwoleń wydanych Filipińczykom, którzy w 2024 r. dostawali ich najwięcej.

Winna zaostrzona polityka migracyjnej

„Z badań i opinii pracodawców wynika, że głównym powodem mniejszego napływu legalnych pracowników z zagranicy jest widoczne od ponad dwóch lat zaostrzenie polityki migracyjnej rządu, które przekłada się na przepisy uszczelniające zatrudnienie obcokrajowców” - podała „Rzeczpospolita”.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Powiązane
Rynek pracy hamuje. Ponad połowa firm nie planuje zmian w zatrudnieniu
Rynek pracy hamuje. Ponad połowa firm nie planuje zmian w zatrudnieniu
Praca
Zaczyna brakować rąk do pracy. Czy lukę na polskim rynku pracy wypełnią migranci z Azji i Ameryki Południowej? [BADANIE]
Warszawa ludzie tłum
Duża część migrantów w Polsce pracuje poniżej kwalifikacji. Oto główny powód
Zobacz
|
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Brakuje paliwa lotniczego. Gigant tnie aż 18 tras
Brakuje paliwa lotniczego. Gigant tnie aż 18 tras. To dopiero początek
