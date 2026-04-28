Cudzoziemcy coraz rzadziej dostają pracę w Polsce. Co jest tego powodem?

Najmniej od 7 lat

Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom spadła w 2025 r. o 22 proc., do 251,5 tys. To najniższa liczba od siedmiu lat - poinformowała wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Obywatel z tych państw najmocniej odczuli zmiany

Jak podała gazeta, z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w zeszłym roku Kolumbijczycy dostali najwięcej zezwoleń na pracę w Polsce, czyli 37,3 tys. To jednak o 2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Dwukrotnie zmniejszyła się w 2025 r. liczba zezwoleń wydanych migrantom z Turcji Bangladeszu i Pakistanu. Nepalczycy dostali ich o 40 proc. mniej, a obywatele Uzbekistanu i Turkmenistanu o 30 proc. mniej. O ponad 20 proc. zmniejszyła się liczba zezwoleń wydanych Filipińczykom, którzy w 2024 r. dostawali ich najwięcej.

Winna zaostrzona polityka migracyjnej

„Z badań i opinii pracodawców wynika, że głównym powodem mniejszego napływu legalnych pracowników z zagranicy jest widoczne od ponad dwóch lat zaostrzenie polityki migracyjnej rządu, które przekłada się na przepisy uszczelniające zatrudnienie obcokrajowców” - podała „Rzeczpospolita”.