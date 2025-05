Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 800 plus” zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. W 2025 roku nie wszyscy rodzice będą otrzymywać miesięcznie pełną kwotę.

Komu przysługuje świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 800 plus” przysługuje:

matce lub ojcu dziecka;

opiekunowi faktycznemu, czyli osobie, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;

opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest wspólne zamieszkiwanie i utrzymywanie dziecka przez wnioskodawcę.

Te osoby otrzymają tylko 400 zł w ramach programu „Rodzina 800 plus”

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Nie każda osoba, której świadczenie zostanie przyznane otrzyma jednak pełną kwotę. Niektórzy w 2025 roku będą otrzymywać z ZUS jedynie 400 zł miesięcznie. Dotyczy to rodziców, wychowujących dzieci w opiece naprzemiennej. Zgodnie z orzeczeniem, w takich sytuacjach świadczenie 800 plus jest dzielone po równo między rodziców i każdy z nich otrzymuje po 400 zł miesięcznie. Aby uzyskać świadczenie, oboje rodzice muszą złożyć odrębne wnioski do ZUS.

Termin składania wniosków z zachowaniem ciągłości wypłat minął 30 kwietnia

Aby zapewnić ciągłość wypłat świadczenia od 1 czerwca 2025 r., wniosek należało złożyć do 30 kwietnia 2025 r. Tylko złożenie wniosku w tym terminie gwarantowało wypłatę świadczenia bez przerwy w otrzymywaniu środków. Osoby, które złożyły wniosek po terminie, nadal otrzymają pełną przysługującą im kwotę (400 lub 800 zł), jednak nie zostanie im ona wypłacona w czerwcu, a później, z wyrównaniem.

Co z wnioskami o 800 plus złożonymi po czasie?

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie 800 plus po 30 kwietnia, należy liczyć się z opóźnieniem w jego wypłacie. Co więcej, może dojść do utraty prawa do świadczenia za te miesiące, w których wniosek nie został złożony w terminie. I tak dla wniosków złożonych:

do 31 maja - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec;

- ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec; do 30 czerwca - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec;

- ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec; do 31 lipca - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września z wyrównaniem jedynie od lipca;

- ZUS wypłaci świadczenie do 30 września z wyrównaniem jedynie od lipca; do 31 sierpnia - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października z wyrównaniem jedynie od sierpnia.

Komu nie przysługuje 800 plus?

Co do zasady, świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Istnieją jednak okoliczności, w których wypłata świadczenia nie jest możliwa. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy dziecko:

zawarło związek małżeński,

zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, szkole wojskowej lub innej instytucji o podobnym charakterze).

Świadczenie nie przysługuje również w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko samodzielnie pobiera świadczenie wychowawcze na własne potomstwo, a także gdy podobne wsparcie finansowe otrzymywane jest z zagranicy – z wyjątkiem krajów należących do UE, EFTA lub Wielkiej Brytanii.