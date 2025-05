A każdy z nas w ciągu roku uczestniczy średnio w czterech takich wydarzeniach - wynika z badania portalu Briefly “Imprezy okolicznościowe w Polsce 2025”.

Jakie są najpopularniejsze imprezy okolicznościowe w Polsce? Jakie nowe trendy imprezowe obserwujemy? Ile wydajemy na prezenty z okazji komunii, wesel i urodzin?

Na te pytania poszukał odpowiedzi portal Briefly, czyli wyszukiwarka i platforma do rezerwacji lokali na przyjęcia i wydarzenia. Na podstawie ogólnopolskiego badania opinii na reprezentatywnej grupie ponad 1000 Polaków, wewnętrznych danych Briefly oraz wywiadów z polskimi restauratorami, przedstawicielami klubów i sal bankietowych powstał raport “Imprezy okolicznościowe w Polsce 2025”, pierwsza taka publikacja kompleksowo przyglądająca się naszym “imprezowym” przyzwyczajeniom.

Wesela, komunie i inne: jak bardzo popularne są imprezy okolicznościowe w Polsce?

W minionych 12 miesiącach:

46% Polaków zorganizowało minimum jedną imprezę okolicznościową dla znajomych, rodziny lub współpracowników.

83% Polaków uczestniczyło w minimum jednej imprezie okolicznościowej.

Średnio Polacy biorą udział w czterech imprezach i przyjęciach rocznie.

Najpopularniejsze przyjęcia, w których biorą udział Polki i Polacy to urodziny - uczestniczyło w nich 51% badanych. Na drugiej pozycji, co może trochę zaskakiwać, są… imieniny. W ostatnim roku co siódmy z mieszkańców naszego kraju bawił się na weselu, a na przyjęcia komunijne zostało zaproszonych 11% Polaków.

Źródło: Badanie "Imprezy okolicznościowe w Polsce" zrealizowane dla portalu Briefly na ogólnopolskiej próbie N=1080 osób, kwiecień 2025

Życie towarzyskie z komunii i wesel przenosi się na urodziny

- W coraz większym stopniu upodabniamy się do społeczeństw globalnej północy ceniących prywatność. A co za tym idzie życie społeczne staje się bardziej sformalizowane. Właśnie dlatego potrzebujemy oficjalnych pretekstów i regularnych okazji do spotkań z rodziną i znajomymi. Tradycyjne przyjęcia jak wesela, komunie czy wydarzenia firmowe już nam nie wystarczają. Stąd rosnąca nie tylko w młodym pokoleniu popularność organizacji imprez urodzinowych i wciąż trzymająca się mocno wśród osób 55+ chęć zapraszania na imieniny - komentuje Tomasz Szczęśniak, prezes portalu Briefly.

Te spostrzeżenia potwierdza Agata Pamuła-Zając, manager krakowskiego Hotelu Centrum Business: - Tendencja wzrostowa jest przy organizacji urodzin: 18-tych, 30-tych, 40-tych, 50-tych, a nawet setnych. Imieniny są rzadkością w lokalach.

Maciej Marks, współwłaściciel Klubokawiarni Jaś i Małgosia z Warszawy dodaje:

- Pojawiły się nowe okazje do świętowania w lokalach. Najmocniej zaakcentowały się spotkania związane z narodzinami dziecka - baby shower oraz sip & see. Pierwsze to spotkanie przed urodzinami, drugie po urodzinach, oba związane z przekazaniem podarunków dla mamy i malucha.

Trendy podczas imprez okolicznościowych

Dostrzegalne są trzy wyraźne trendy, jeśli chodzi o przyjęcia i spotkania rodzinne czy firmowe. Po pierwsze imprezy są krótsze, ale bardziej intensywne - wspólnemu posiłkowi towarzyszy coraz więcej zaplanowanych atrakcji dodatkowych. Po drugie widoczna jest “instagramizacja” menu - goście oczekują, aby jedzenie i napoje było w równym stopniu smaczne i fotogeniczne. Po trzecie wreszcie - maleje znaczenie alkoholu - popularność zyskują mocktaile, czyli bezalkoholowe wersje drinków.

- Wzrasta potrzeba personalizacji – klienci chcą wydarzeń skrojonych na miarę. Imprezy rodzinne są mniejsze, ale bardziej dopracowane. A wydarzenia firmowe, mimo że stają się rozbudowane i wieloelementowe, to są krótsze. Rosną wymagania co do atrakcji np. fotobudki, live cooking, występy - opisuje Karolina Słoniecka z City Hotel w Bydgoszczy.

Te spostrzeżenia podziela Jacek Węgierski, właściciel Palermo Events z Warszawy i dodaje: -Wiek nie ma znaczenia w przypadku konkretnych wymagań, raczej status społeczny i przyzwyczajenia.

Z kolei Agata Pamuła-Zając, manager Hotelu Centrum Business z Krakowa podkreśla, że klienci w wieku 20-50 lat są zdecydowanie bardziej świadomi i bardziej wymagający. - Korzystają z degustacji, wymagają usług, które są na tzw. „topie”. Chcą żeby wszystko wyglądało jak na Instagramie.

Hubert Murawko, współwłaściciel lokali Przystanek Młociny i Przystanek Wisła z Warszawy zgadza się, że przyjęcia trwają krócej, np. osiemnastki obecnie kończą się o drugiej w nocy, a kilka lat temu trwały do czwartej lub piątej rano. Zauważa, że każdy rodzaj imprezy zmienia się inaczej.

Ciekawy jest przypadek wesel, które przeobrażają się w “imprezy weselne”. - Najpierw przygotowujemy obiad rodzinny, później imprezę dla kolejnego grona gości, zazwyczaj znajomych. Dzięki temu para młoda czuje się swobodnie i bawi się bez presji - opisuje Hubert Murawko.

Imprezy dla rodziny i znajomych: coraz częściej bez alkoholu, dlaczego

Fakt, że podczas przyjęć Polacy chętniej rezygnują z alkoholu niż z mięsa potwierdza badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie mieszkańców naszego kraju przez portal Briefly. 35% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że “coraz więcej przyjęć i imprez okolicznościowych jest organizowanych bez alkoholu”.

Przeciwnego zdania jest 24% osób. Natomiast ze stwierdzeniem, że “coraz więcej przyjęć i imprez okolicznościowych jest organizowanych wyłącznie z bezmięsnym menu” - zgadza się tylko 16%, natomiast nie zgadza się 46% badanych. Około 40% osób nie ma wyrobionej opinii w tych kwestiach.

Piotr Ciamaga, właściciel szczecińskiej Restauracji El Globo pół-żartem, pół-serio opowiada: - Pamiętam przyjęcie z udziałem wojskowych, którzy zapytali, czy mogą wnieść tylko jedną butelkę wódki?

Wnieśli jedną, pięciolitrową. Natomiast osoby wegańskie lub wegetariańskie są już niemal na każdym przyjęciu, ale nie sprawiają kłopotu - zjedzą co dostaną i są uśmiechnięte.

- Zdecydowanie zauważamy rosnące zainteresowanie imprezami o niższym stopniu formalności, ale z dbałością o detale. Coraz więcej gości zwraca uwagę na jakość jedzenia, niekoniecznie ilość - podsumowuje Anna Murzyn, event manager Restauracji Salute z Krakowa.

Ile wydajemy na prezenty w zależności od rodzaju imprezy?

Koszty organizacji imprez różnią się w zależności od okazji. Podobnie ma się sprawa z budżetami, które Polacy przeznaczają na prezenty ofiarowane jubilatom z okazji urodzin, parze młodej po ślubie, czy świeżo upieczonym właścicielom mieszkania na “parapetówce”.

Źródło: Badanie "Imprezy okolicznościowe w Polsce" zrealizowane dla portalu Briefly na ogólnopolskiej próbie N=1080 osób, kwiecień 2025

Bez zaskoczeń - prezenty o największej wartości ofiarowujemy z okazji wesela. Zdaniem Polaków prezent na wesele powinien mieć wartość ok. 800 zł, a ponad 50% badanych wskazuje, że na pewno powinna przekraczać 600 zł. Gdy młoda para decyduje się na rodzinny obiad poślubny, wówczas Polacy są zdania, że prezenty powinny być o wartości ok. 450 zł, czyli prawie dwa razy mniej niż w przypadku całonocnego wesela.

W przypadku komunii dominuje opinia, że budżet na prezenty powinien zawierać się w kwocie 300-600 zł, ze średnią w okolicach 500 zł. Nieznacznie mniej wyceniamy prezenty na chrzciny.

Jeśli chodzi o imprezy urodzinowe, niezależnie czy dorosłych, czy dzieci, większość badanych jest dosyć zgodna, że powinniśmy się zjawić z prezentem o wartości między 100 a 300 zł. Z jednym wyjątkiem - osiemnastki. Wówczas na prezent powinniśmy przeznaczyć ponad 400 zł.