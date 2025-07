Obecnie 44,1 proc. respondentów uważa, że Wojsko Polskie jest gotowe do obrony kraju. Przeciwnego zdania jest niewiele mniej – 43,7 proc. badanych. 12,2 proc. nie potrafi ocenić stanu armii. Jesienią 2024 r. odsetek osób pozytywnie oceniających gotowość wojska wynosił aż 54,6 proc., a tylko 29,6 proc. było sceptycznych. Oznacza to wyraźny spadek zaufania do zdolności obronnych państwa.

Kto ufa armii?

Wśród osób przekonanych o gotowości wojska przeważają ci, którzy nie uczestniczyli w wyborach (68 proc.) oraz wyborcy obecnie rządzącej koalicji (49 proc.). Największy sceptycyzm przejawiają wyborcy opozycji – aż 67 proc. z nich nie wierzy w skuteczność armii. Z kolei najwięcej optymistów można znaleźć wśród zwolenników Trzeciej Drogi (61 proc.), a najwięcej krytyków – wśród wyborców PiS (70 proc.).

Pod względem wieku, pozytywne opinie dominuje wśród najmłodszych respondentów (pokolenie Z – 57 proc.) oraz osób około 50. roku życia (49 proc.). Największy pesymizm widać wśród trzydziestolatków – aż 65 proc. z nich źle ocenia stan armii.

Miejsce zamieszkania również wpływa na postrzeganie wojska. W dużych miastach aż 51 proc. mieszkańców pozytywnie ocenia możliwości obronne Polski. W miastach średniej wielkości dominują opinie krytyczne (50 proc.). Różnice są widoczne także w wykształceniu – w armię wierzy 56 proc. osób z wykształceniem podstawowym, a negatywnie wypowiada się 51 proc. absolwentów uczelni wyższych.

Wpływ mediów i wykształcenia

Na ocenę gotowości armii, co nie dziwi, wpływają również media, z których czerpiemy większość informacji. Aż 58 proc. widzów TVP Info ocenia Wojsko Polskie pozytywnie. Natomiast wśród widzów TV Republika dominuje sceptycyzm – także 58 proc. nie wierzy w gotowość armii.

Zaskakuje podział ideologiczny: 55 proc. osób o poglądach lewicowych pozytywnie ocenia stan armii, podczas gdy wśród prawicowców aż 63 proc. jest zdania, że wojsko nie jest gotowe do obrony kraju.

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 11-12 lipca na reprezentatywnej grupie 1071 respondentów.