Już jutro (18 czerwca) do dyspozycji kierowców będzie oddany pierwszy odcinek jednej z kluczowych tras na Pomorzu. Cała Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta będzie miała długość 32 km. Na razie do dyspozycji kierowców będzie oddany pierwszy, 16-kilometrowy odcinek trasy między Chwaszczynem a Żukowem. Drugi odcinek z Żukowa do węzła Gdańsk-Południe ma być zakończony w tym roku, niestety dla turystów zmierzających na wypoczynek nad Morze Bałtyckie, nastąpi to już po wakacjach. Po oddaniu całej obwodnicy w ciągu trasy S7 ruch na starej drodze S6 przebiegającej przez Trójmiasto ma spaść nawet o 30 proc.

Ekspresówka odkorkuje lokalne drogi

Na otwarciu pierwszego odcinka OMT najbardziej skorzystają mieszkańcy Żukowa, ponieważ nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i udrożni wiecznie zakorkowane rondo w Żukowie. W miejscowości Przyjaźń Obwodnica Żukowa zostanie połączona z krajową siódemką DK7, a następnie przez węzeł Żukowo kierowcy wjadą na drogę krajową nr 20 w Glinczu.

Gmina Żukowo podała, że oddanie pierwszego odcinka Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, obejmującego fragment od Chwaszczyna przez węzeł Żukowo do włączenia w drogę krajową DK20 w Glincz to doskonała wiadomość, ponieważ nowa trasa umożliwi ominięcie ruchu tranzytowego przez centrum Żukowa, szczególnie dla tych podróżujących od strony Gdyni.

Inwestycja droższa niż planowano

Budowa 16 km trasy między Chwaszczynem i Żukowem okazała się droższa niż pierwotnie zakładano. Planowany koszt budowy początkowo szacowano na 716 mln zł, jednak ostatecznie inwestycja zamknęła się kwotą 882 mln zł. Inwestycję realizowała firma Budimex.

Czego brakuje do zakończenia OMT?

Do zakończenia całej Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta brakuje jeszcze drugiego odcinka Żukowo - Gdańsk Południe. W ramach tego zadanie powstaną dwa węzły drogowe w Żukowie i Lublewie oraz rozbudowany zostanie węzeł Gdańsk Południe, w miejscu połączenia starej obwodnicy w ciągu trasy ekspresowej S6 z S7. Na trasie powstanie też popularny MOP Widlino, czyli miejsca obsługi podróżnych.

Ukończenie całego drugiego zadania zaplanowano na wrzesień – październik 2025 r. Zadanie realizuje konsorcjum Mirbud/Kobylarnia. Szacowany koszty inwestycji to 826 mln zł.

750 km S7 połączy Trójmiasto, Warszawę i Kraków

Jak zauważa GDDKiA, droga ekspresowa S7 połączy trzy główne ośrodki miejskie w Polsce: Trójmiasto, Warszawę i Kraków, ale nie tylko. Ułatwiając też dojazd m.in. do Elbląga, Radomia i Kielc. Docelowo droga S7 będzie miała ok. 750 km długości i będzie jedną z najdłuższych tras szybkiego ruchu w Polsce.