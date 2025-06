S11, która przecina Polskę na linii północ południe to jedna z ważniejszych dróg w zachodniej części Polski. Cała trasa będzie mieć około 620 km i połączy m.in. Kołobrzeg, Koszalin, Poznań i na Górnym Śląsku na węźle Piekary Śląskie połączy się z autostradą A1.

Do zakończenia całej inwestycji jest jeszcze wiele do zrobienia, ale po ukończeniu wszystkich odcinków droga ze Śląska nad Morze Bałtyckie skróci się do około 5 godzin. Obecnie kierowcy mogą korzystać z 220 km trasy.

Kolejny odcinek S11 Ostrzeszów Północ - Kępno Północ

Kolejnym odcinkiem realizowanym na S11 będzie prawie 18-kilometrowy fragment trasy (Ostrzeszów Północ - Kępno Północ). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę tego odcinka S11 w woj. wielkopolskim firmą Budimex. Kontrakt opiewa na kwotę 588,23 mln zł.

Termin realizacji inwestycji. Ważne daty

Według planów GDDKiA prace przy projekcie i wykonaniu prac budowlanych potrwaj łącznie około czterech lat. W ciągu najbliższych 10 miesięcy od podpisania umowy zostanie opracowany projekt budowlany i złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

GDDKiA zakłada, że procedura wydania zgody może potrwać siedem miesięcy, natomiast kolejne 22 miesiące przewidywane są na prace w terenie. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Początek prac budowlanych inwestor przewiduje na IV kwartał 2026 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w I połowie 2029 r.

Co powstanie na odcinku S11 Ostrzeszów Północ - Kępno Północ?

Odcinek drogi ekspresowej S11 Ostrzeszów Północ – Kępno Północ o długości 17,5 km to kluczowy fragment infrastruktury w południowej Wielkopolsce. Nowa trasa połączy Ostrzeszów i Kępno umożliwiając szybki, bezpieczny i komfortowy przejazd z pominięciem zatłoczonych dróg krajowych. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe (Ostrzeszów Północ i Kępno Północ), które zapewnią sprawne połączenia z drogami lokalnymi i regionalnymi, a także dostęp do trasy S8 w kierunku Wrocławia i Łodzi.

Na nowym odcinku powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod rozbudowę do trzech pasów). W ramach inwestycji przebudowane będą istniejące drogi na odcinkach kolidujących z drogą ekspresową, powstaną również odcinki dróg lokalnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Ponadto w planach przewidziane jest siedem przejść dla zwierząt, zarówno dolnych, jak i górnych, systemy odprowadzania i oczyszczania wód opadowych oraz ekrany akustyczne ograniczą hałas wpływający na mieszkańców i przyrodę w newralgicznych miejscach.

Kolejny etap budowy S11 Przygodzice – Ostrzeszów Północ

Ostrzeszów Północ i Kępno Północ to nie jedyny odcinek, aktualnie realizowany w tym regionie. Dla budowy ponad 12-kilometrowego odcinka S11 Przygodzice - Ostrzeszów Północ GDDKiA wybrała firmę Mirbud, która złożyła ofertę na 549,44 mln zł.

Ten odcinek połączy istniejącą S11 stanowiącą obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego a drogą wojewódzką nr 444 w rejonie miejscowości Ostrzeszów, gdzie połączy się z odcinkiem Ostrzeszów – Kępno.

Realizacja tego odcinka jest na etapie standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli możliwe będzie zawarcie umowy.