Ze względu na swój wiek, stopień wyeksploatowania i bardzo duży ruch przebudowa tej strategicznej przeprawy, położonej na jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków DK12 między wschodnią i zachodnią granicą kraju, stała się koniecznością. Według ostatniego GPR 2020/21 przez most w Sulejowie przejeżdża ok. 21 tys. pojazdów na dobę.

Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z konsorcjum firm E&C i Protechnicon na projekt rozbudowy mostu w Sulejowie. Przebudowa przeprawy na Pilicy w ciągu DK12 będzie kosztować ponad 1,1 mln zł.

/> />

Strategiczne położenie mostu w Sulejowie

Strategiczne położenie Sulejowa, w tym brak innych przepraw drogami krajowymi przez Pilicę w bliskim sąsiedztwie miasta, wymusza wskazanie dla transportu ciężkiego dalekich objazdów przez DK48 od strony północnej lub DK42 od południa. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku będzie to oznaczało dodatkowych kilkadziesiąt kilometrów do pokonania.

Natomiast dla transportu osobowego i publicznego na czas remontu postawiona zostanie przeprawa tymczasowa.

Trudne zadanie dla wykonawcy

Jako że most położony jest na jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków DK12, a w jego sąsiedztwie jest skrzyżowanie z DK74, to poza oczywistymi kwestiami technicznymi, prawdziwym wyzwaniem dla wykonawcy będzie opracowanie czasowej organizacji ruchu. Następnym niezwykle trudnym zadaniem będzie opracowanie planów tymczasowej przeprawy dla pojazdów osobowych i transportu publicznego (pojazdów o masie do 24 ton, w tym autobusów) w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego mostu, co nie będzie łatwe z powodu gęstej zabudowy jednorodzinnej w okolicach mostu.

Co zostanie wykonane

Zakres prac przy samym moście jest bardzo szeroki. Konieczne będzie rozebranie istniejącego ustroju nośnego, dokładne przebadanie stanu podpór i w razie potrzeby wykonanie napraw ewentualnie ich rozbudowy. Następnie trzeba będzie odbudować cały ustrój nośny wraz z wyposażeniem (chodnikami, nawierzchnią, oświetleniem, dylatacjami, barierami itp.), oraz dodatkowo wykonać kanał technologiczny.

Kiedy zakończy się przebudowa mostu?

Jak podała GDDKiA od chwili podpisania umowy wykonawca ma 28 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej. Oznacz to, że prace projektowe powinny być zakończone na początku jesieni 2027 r. Jak ocenia inwestor budowa będzie realizowana między IV kwartałem 2028 r. i IV kwartałem 2029 r.