Dofinansowanie do wymiany okien 2025 - program Czyste Powietrze 2025

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez dotacje na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ramach tego dofinansowania właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać wsparcie finansowe m.in. na wymianę okien i drzwi. Taka wymiana pozwala ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.

Reklama

Ważne! Dofinansowanie obejmuje wyłącznie budynki już istniejące. Środków nie można przeznaczyć na montaż stolarki w nowo budowanych domach.

Trzeba wiedzieć, że stare, nieszczelne okna mogą powodować nawet 30% strat ciepła, co prowadzi do wyższych kosztów ogrzewania. Dlatego właśnie w ramach programu Czyste Powietrze możliwa jest wymiana okien i drzwi. Inwestycja w nowoczesne modele, o lepszych parametrach termoizolacyjnych gwarantuje oszczędność pieniędzy i zwiększa komfort życia mieszkańców.

Dofinansowanie do wymiany okien 2025 - nawet 100%! Dla kogo?

Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach z osobną księgą wieczystą.

Dofinansowanie jest uzależnione od dochodu gospodarstwa domowego. Wyróżnia się trzy poziomy wsparcia:

Najwyższy poziom dotacji (do 100% kosztów) – dla gospodarstw o najniższych dochodach:

Dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1 300 zł

Dochód miesięczny w gospodarstwie jednoosobowym do 1 800 zł

Podwyższony poziom dotacji (do 70% kosztów) – dla gospodarstw o średnich dochodach:

Dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 2 250 zł

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym do 3 150 zł

Podstawowy poziom dotacji (do 40% kosztów) – dla gospodarstw o dochodzie rocznym do 135 000 zł

Przed rozpoczęciem prac wymagane jest wykonanie audytu energetycznego, a po ich wykonaniu - świadectwa charakterystyki energetycznej. Koszty sporządzenia obu dokumentów mogą zostać objęte dotacją - do 1600 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę okien?

Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Proces wygląda następująco:

Sprawdzenie warunków i określenie poziomu dofinansowania

i określenie poziomu dofinansowania Przygotowanie wymaganych dokumentów (m.in. zaświadczenie o dochodach)

(m.in. zaświadczenie o dochodach) Złożenie wniosku online lub osobiście w WFOŚiGW

online lub osobiście w WFOŚiGW Pozytywna decyzja i realizacja inwestycji

i realizacja inwestycji Rozliczenie dotacji po zakończeniu prac

Aby uniknąć formalności, wiele firm oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku i przeprowadzeniu całego procesu.

Jakie okna kwalifikują się do dofinansowania?

Dotacja obejmuje wymianę wszystkich okien w budynku, w tym również okien dachowych. Środki można przeznaczyć na zakup stolarki oraz niezbędnych materiałów budowlanych i systemów montażowych.

Nowe okna muszą spełniać określone normy termoizolacyjne i być zgodne z Warunkami technicznymi 2021. Wymiana na energooszczędne modele pozwala ograniczyć straty ciepła, co bezpośrednio wpływa na niższe koszty eksploatacji domu.

Wymiana okien w programie Ciepłe Mieszkanie 2025 – dla kogo?

Program Ciepłe Mieszkanie to wsparcie dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Jeśli nie możemy skorzystać z programu Czyste Powietrze, ponieważ mieszkamy w bloku lub kamienicy.

Ile wynosi dofinansowanie do wymiany okien w programie Ciepłe Mieszkanie?

Wysokość dotacji zależy od poziomu dochodów oraz zakresu planowanych prac. W 2025 roku można otrzymać:

do 30% inwestycji, nie więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

inwestycji, na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczny do 60% inwestycji, nie więcej niż 27,5 tys. zł - dla uboższych wnioskujących na jeden lokal mieszkalny. Z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.​​​​

inwestycji, - dla uboższych wnioskujących na jeden lokal mieszkalny. Z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby, których na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: do 90% inwestycji, nie więcej niż 41 tys. zł - dla najuboższych wnioskujących na jeden lokal mieszkalny. Z najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Środki można przeznaczyć na wymianę okien oraz montaż energooszczędnej stolarki zgodnej z obowiązującymi normami technicznymi.

Jak wymienić okna z dotacją Ciepłe Mieszkanie w 2025 roku?

Proces uzyskania dofinansowania na wymianę okien wygląda następująco:

Sprawdzenie kryteriów i dostępności środków – wniosek składa się w gminie, która uczestniczy w programie.

i dostępności środków – wniosek składa się w gminie, która uczestniczy w programie. Przygotowanie dokumentacji – w tym zaświadczenia o dochodach i szczegółowego zakresu planowanej wymiany okien.

– w tym zaświadczenia o dochodach i szczegółowego zakresu planowanej wymiany okien. Złożenie wniosku – można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub online.

– można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub online. Podpisanie umowy i realizacja prac – po pozytywnej decyzji możesz wymienić okna na nowe.

i realizacja prac – po pozytywnej decyzji możesz wymienić okna na nowe. Rozliczenie dotacji – po zakończeniu prac przedstawiasz faktury i odbierasz zwrot poniesionych kosztów.

Jakie okna można wymienić ramach Ciepłego Mieszkania?

Dofinansowanie obejmuje wymianę wszystkich okien w lokalu, w tym również okien balkonowych. Stolarka musi spełniać wymogi techniczne i mieć odpowiednie parametry termoizolacyjne.

Ważne! Okna objęte dotacją muszą być nowe, dopuszczone do obrotu i zgodne z przepisami budowlanymi obowiązującymi od 2021 roku.