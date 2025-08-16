- Dofinansowanie do wymiany okien 2025 - program Czyste Powietrze 2025
- Dofinansowanie do wymiany okien 2025 - nawet 100%! Dla kogo?
- Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę okien?
- Jakie okna kwalifikują się do dofinansowania?
- Wymiana okien w programie Ciepłe Mieszkanie 2025 – dla kogo?
- Ile wynosi dofinansowanie do wymiany okien w programie Ciepłe Mieszkanie?
- Jak wymienić okna z dotacją Ciepłe Mieszkanie w 2025 roku?
- Jakie okna można wymienić ramach Ciepłego Mieszkania?
Dofinansowanie do wymiany okien 2025 - program Czyste Powietrze 2025
Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez dotacje na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ramach tego dofinansowania właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać wsparcie finansowe m.in. na wymianę okien i drzwi. Taka wymiana pozwala ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.
Ważne! Dofinansowanie obejmuje wyłącznie budynki już istniejące. Środków nie można przeznaczyć na montaż stolarki w nowo budowanych domach.
Trzeba wiedzieć, że stare, nieszczelne okna mogą powodować nawet 30% strat ciepła, co prowadzi do wyższych kosztów ogrzewania. Dlatego właśnie w ramach programu Czyste Powietrze możliwa jest wymiana okien i drzwi. Inwestycja w nowoczesne modele, o lepszych parametrach termoizolacyjnych gwarantuje oszczędność pieniędzy i zwiększa komfort życia mieszkańców.
Dofinansowanie do wymiany okien 2025 - nawet 100%! Dla kogo?
Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach z osobną księgą wieczystą.
Dofinansowanie jest uzależnione od dochodu gospodarstwa domowego. Wyróżnia się trzy poziomy wsparcia:
Najwyższy poziom dotacji (do 100% kosztów) – dla gospodarstw o najniższych dochodach:
- Dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1 300 zł
- Dochód miesięczny w gospodarstwie jednoosobowym do 1 800 zł
Podwyższony poziom dotacji (do 70% kosztów) – dla gospodarstw o średnich dochodach:
- Dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 2 250 zł
- Dochód w gospodarstwie jednoosobowym do 3 150 zł
Podstawowy poziom dotacji (do 40% kosztów) – dla gospodarstw o dochodzie rocznym do 135 000 zł
Przed rozpoczęciem prac wymagane jest wykonanie audytu energetycznego, a po ich wykonaniu - świadectwa charakterystyki energetycznej. Koszty sporządzenia obu dokumentów mogą zostać objęte dotacją - do 1600 zł.
Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę okien?
Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Proces wygląda następująco:
- Sprawdzenie warunków i określenie poziomu dofinansowania
- Przygotowanie wymaganych dokumentów (m.in. zaświadczenie o dochodach)
- Złożenie wniosku online lub osobiście w WFOŚiGW
- Pozytywna decyzja i realizacja inwestycji
- Rozliczenie dotacji po zakończeniu prac
Aby uniknąć formalności, wiele firm oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku i przeprowadzeniu całego procesu.
Jakie okna kwalifikują się do dofinansowania?
Dotacja obejmuje wymianę wszystkich okien w budynku, w tym również okien dachowych. Środki można przeznaczyć na zakup stolarki oraz niezbędnych materiałów budowlanych i systemów montażowych.
Nowe okna muszą spełniać określone normy termoizolacyjne i być zgodne z Warunkami technicznymi 2021. Wymiana na energooszczędne modele pozwala ograniczyć straty ciepła, co bezpośrednio wpływa na niższe koszty eksploatacji domu.
Wymiana okien w programie Ciepłe Mieszkanie 2025 – dla kogo?
Program Ciepłe Mieszkanie to wsparcie dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Jeśli nie możemy skorzystać z programu Czyste Powietrze, ponieważ mieszkamy w bloku lub kamienicy.
Ile wynosi dofinansowanie do wymiany okien w programie Ciepłe Mieszkanie?
Wysokość dotacji zależy od poziomu dochodów oraz zakresu planowanych prac. W 2025 roku można otrzymać:
- do 30% inwestycji, nie więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.
- do 60% inwestycji, nie więcej niż 27,5 tys. zł - dla uboższych wnioskujących na jeden lokal mieszkalny. Z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
- do 90% inwestycji, nie więcej niż 41 tys. zł - dla najuboższych wnioskujących na jeden lokal mieszkalny. Z najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Środki można przeznaczyć na wymianę okien oraz montaż energooszczędnej stolarki zgodnej z obowiązującymi normami technicznymi.
Jak wymienić okna z dotacją Ciepłe Mieszkanie w 2025 roku?
Proces uzyskania dofinansowania na wymianę okien wygląda następująco:
- Sprawdzenie kryteriów i dostępności środków – wniosek składa się w gminie, która uczestniczy w programie.
- Przygotowanie dokumentacji – w tym zaświadczenia o dochodach i szczegółowego zakresu planowanej wymiany okien.
- Złożenie wniosku – można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub online.
- Podpisanie umowy i realizacja prac – po pozytywnej decyzji możesz wymienić okna na nowe.
- Rozliczenie dotacji – po zakończeniu prac przedstawiasz faktury i odbierasz zwrot poniesionych kosztów.
Jakie okna można wymienić ramach Ciepłego Mieszkania?
Dofinansowanie obejmuje wymianę wszystkich okien w lokalu, w tym również okien balkonowych. Stolarka musi spełniać wymogi techniczne i mieć odpowiednie parametry termoizolacyjne.
Ważne! Okna objęte dotacją muszą być nowe, dopuszczone do obrotu i zgodne z przepisami budowlanymi obowiązującymi od 2021 roku.