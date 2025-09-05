rozwiń >

Ponowne przeliczenie emerytury 2025 - jak wypełnić wniosek?

Na początek trzeba wypełnić swoje dane osobowe, bardzo uważnie, drukowanymi literami.

  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu / adres e-mail (opcjonalnie, ale warto podać)

Wniosek ERPO o przeliczenie emerytury - ważne czego dotyczy

Bardzo ważne jest precyzyjne wskazanie czego dotyczy składany przez Ciebie wniosek. Najczęstsze opcje:

  • Złożenie nowych dokumentów (np. świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach)
  • Doliczenie składek z pracy po przyznaniu emerytury
  • Zakończenie zatrudnienia i chęć przeliczenia świadczenia
  • Zmienione dane o wynagrodzeniach z wcześniejszych lat

Zaznacz odpowiednie pole X lub opisz sytuację w wolnym miejscu.

Możesz dodać uzasadnienie wniosku ERPO o ponowne przeliczenie emerytury, np.:

  • „Dołączam zaświadczenie o wynagrodzeniu z lat 1984–1990, które nie zostało uwzględnione przy ustaleniu emerytury.”
  • „Wnioskuję o przeliczenie emerytury z tytułu pracy po jej przyznaniu.”
  • „Zakończyłem zatrudnienie i proszę o uwzględnienie nowych składek.”

Jakie załączniki potrzebne są do wniosku ERPO?

W zależności od powodu składania wniosku należy załączyć:

  • Świadectwa pracy
  • Zaświadczenia o zarobkach
  • RMUA
  • Inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe

We wniosku jest miejsce na wpisanie ile dokumentów dołączasz.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - ważny czytelny podpis

Na koniec podpisz czytelnie wniosek, wpisz datę i miejscowość.

Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury do pobrania

Wniosek ERPO o ponowne przeliczenie emerytury
Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

  • Online przez PUE ZUS (najłatwiej! Instrukcja poniżej)
  • Osobiście w placówce ZUS
  • Pocztą tradycyjną
  • Przez ePUAP (dla osób z profilem zaufanym)

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2025 - Ważne uwagi

Nie trzeba składać wniosku osobiście – może to zrobić pełnomocnik. Wystarczą kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem (możesz to zrobić w ZUS-ie).
Przeliczenie nie zawsze oznacza podwyżkę, ale warto spróbować – ZUS nie obniży emerytury po przeliczeniu.