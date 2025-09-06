Emerytura od państwa za wychowanie minimum czwórki dzieci także dla ojców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że przeprowadza analizy prawne, ekonomiczne i społeczne dotyczące oceny zmiany przepisów w kierunku rozszerzenia świadczenia MAMA 4+ także na ojców. Póki co matczyna emerytura przysługuje przede wszystkim kobietom. Mężczyźni mogą z niej skorzystać tylko w przypadku, gdy wychowali co najmniej czwórkę dzieci, a matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Emerytura od państwa za wychowanie minimum czwórki dzieci – jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać?

Podstawą wypłaty świadczenia MAMA 4+ jest ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Na jej mocy matki przynajmniej czwórki dzieci, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły, a co za tym idzie – nie pobierają emerytury lub renty bądź pobierają je w kwocie niższej niż minimalna emerytura, mogą ubiegać się o specjalne świadczenie, którego celem jest zapewnienie niezbędnych środków do życia. Z jego otrzymywania wykluczone są jednak osoby, które:

mają emeryturę lub rentę w wysokości równej lub wyższej niż najniższa emerytura,

nie sprawowały rzeczywistej opieki nad dziećmi,

zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub mają jej ograniczenie,

były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko rodzinie lub opiece,

nie mieszkają na stałe w Polsce i nie spełniają wymogów dotyczących obywatelstwa lub legalnego pobytu.

Świadczenie to nie przysługuje także ojcom, o ile matka dzieci nie zmarła, nie porzuciła ich lub przez długi czas ich nie wychowywała. Jeśli więc w rodzinie to matka pracowała, a ojciec przebywał w domu z dziećmi, rodzicielskie świadczenie uzupełniające mu nie przysługuje.

Emerytura od państwa za wychowanie minimum czwórki dzieci także dla ojców – MRPiPS planuje zmiany

W praktyce ojcowie stanowią marginalną część pobierających świadczenie MAMA 4+. Jak wynika z danych ZUS, na które powołuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na 31 lipca 2025 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło w sumie 106 tys. 668 wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, z czego tylko 676 z nich złożyli mężczyźni. Czy zatem jest realna szansa na świadczenie RODZIC 4+, które miałoby zastąpić MAMA 4+? Resort poinformował, że trwają prace nad oceną możliwości rozszerzenia świadczenia na ojców, jednak każda zmiana w systemie emerytalnym wiąże się z istotnymi skutkami finansowymi i obejmuje szerokie grono obywateli, dlatego wszelkie nowe regulacje w tym zakresie powinny być starannie rozważone i przeanalizowane przed ich wdrożeniem. – „Dotyczy to także ewentualnego rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego” – podkreśliło ministerstwo.

Ile jest w Polsce rodzin z czwórką dzieci, czyli - ile potencjalnie osób mogłoby skorzystać ze świadczenia RODZIC 4+?

Według demograficznych analiz użytkownika @BirthGauge w serwisie X w Polsce na 1000 rodzin w 2021 roku przypadało 27,2 rodzin z przynajmniej czwórką dzieci. W czołówce regionów z największą liczbą rodzin wielodzietnych plasuje się Podhale. Na terenie regionu nowosądeckiego na każde 1000 rodzin wychowujących dzieci aż 75 ma co najmniej czworo potomków. W pobliskim regionie nowotarskim liczba ta wynosi 63, a na trzeciej pozycji znalazł się region chojnicki z wynikiem 49 na 1000 par. Najwięcej takich rodzin można obecnie zaobserwować we wschodniej części Polski. Należy jednak zaznaczyć, że nawet po rozszerzeniu uprawnień do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nie w każdej rodzinie z minimum czwórką dzieci matka lub ojciec byliby do niego uprawnieni. Kluczowym warunkiem jest bowiem nie pobieranie emerytury bądź renty lub pobieranie jej w kwocie mniejszej niż najniższa emerytura, która w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto.

Na jakim etapie są prace w sprawie rozszerzenia programu MAMA 4+ na ojców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w resorcie trwają „kompleksowe analizy prawne, ekonomiczne i społeczne, dotyczące oceny zmiany przepisów w kierunku rozszerzenia świadczenia na ojców”. Oznacza to, że prace są na wczesnym etapie i na ewentualne wcielenie w życie pomysłu, by rozszerzać grono uprawnionych do świadczenia MAMA 4+ o ojców przyjdzie nam jeszcze poczekać.