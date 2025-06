Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na dostawę i instalację OPP w niedawno oddanym do użytku w tunelu pod Zielonkami na Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S52, co ma zdyscyplinować kierowców do jazdy w tunelu z przepisową prędkością.

Wkrótce pełny ring Krakowa

Dzięki nowym inwestycjom, w tym budowie Północnej Obwodnicy Krakowa, niedługo stolica Małopolski zyska pełną obwodnicę miasta. Na odcinku od węzła Mistrzejowice do węzła w Nowej Hucie prace jeszcze trwają.

Ale pod koniec grudnia ubiegłego roku został już otwarty 12,3 kilometrowy odcinek drogi S52, stanowiący kluczowy fragment Północnej Obwodnicy Krakowa, na którym znajduje się tunel pod Zielonkami. Dozwolona maksymalna prędkość na tymodcinku trasy to 100 km/h, jednak w tunelach obowiązuje ograniczenie do 80 km/h, które kierowcy nagminnie przekraczają.

Tunel pod Zielonkami na Północnej Obwodnicy Krakowa pod szczególnym nadzorem

Aby zdyscyplinować kierowców Główny Inspektorat Transportu Drogowego podjął decyzję o zainstalowaniu najbardziej skutecznego systemu – odcinkowego pomiaru prędkości. GITD ogłosił przetarg na dostawę i instalację systemu OPP w 600 metrowym tunelu pod Zielonkami w ciągu drogi krajowej S52.

OPP doskonale sprawdza się w innych tunelach

System OPP rejestruje czas wjazdu i wyjazdu samochodu na monitorowany odcinek i na podstawie tych danych wylicza średnią prędkość z jaką kierowca jechał na tym fragmencie trasy. Takie systemu doskonale sprawdzają się na wielu odcinkach dróg, gdzie, jak pokazują statystyki, nawet najbardziej niezdyscyplinowani kierowcy jadą zgodnie z przepisami.

Systemy OPP zainstalowane są np. w tunelu na Południowej Obwodnicy Warszawy na trasie S2, czy w tunelu na zakopiance. Na odcinkach tych odcinkach po zainstalowaniu systemu zaobserwowano uspokojenie ruchu i wyhamowanie prędkości, co wpłynęło pozytywnie na stan bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych.