Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego projekt rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym aktualnie wchodzi w kolejny etap. Firma nadzorująca CANARD podpisała umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Koszt montażu nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln zł.

670 km dróg pod nadzorem OPP

Po zakończeniu tego etapu rozbudowy, CANARD będzie prowadził pomiary prędkości przy pomocy 114 takich urządzeń, które będą nadzorować ponad 670 km dróg. GITD podał też, że pierwsze nowe systemy OPP zostaną zamontowane już w połowie tego roku.

Lokalizacje nowych urządzeń zostały wybrane po konsultacjach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Policją, a głównym kryterium wyboru było realne zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z nadmiernej prędkości na tych odcinkach. Każda lokalizacja systemu poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym.

Bezlitosne żółte kamery

Na bramownicach zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia UnicamVELOCITY 4. System ten umożliwia automatyczne rejestrowanie czasu wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi dla każdego pasa ruchu oddzielnie.

Kamery, które wykonują zdjęcia wysokiej jakości nawet w nocy, zarejestrują takie parametry konkretnego pojazdu jak: przekroczenie prędkości, miejsce, data i czas pomiaru, długość kontrolowanego odcinka oraz dopuszczalną maksymalną prędkość.

Lista 43 planowanych nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości

43 planowane urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) lp. delegatura GITD województwo droga Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP 1 Śląska śląskie A1 węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki 2 Centralna łódzkie A1 węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk 3 Śląska śląskie A1 wysokość m. Brodowe węzeł Mykanów 4 Centralna łódzkie A1 węzeł Kutno węzeł Piątek 5 Śląska śląskie A1 węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód 6 Wschodnia mazowieckie A2 węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów 7 Wielkopolska wielkopolskie A2 węzeł Koło węzeł Dąbie 8 Południowa małopolskie A4 węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka 9 Śląska śląskie A4 węzeł Mikołowska węzeł Murckowska 10 Śląska opolskie A4 węzeł Opole Zachód MOP Prószków 11 Południowo-Wschodnia Podkarpackie A4 węzeł Rzeszów Wschód węzeł Rzeszów Zachód 12 Południowo-Zachodnia Dolnośląskie A4 węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe 13 Południowo-Zachodnia Dolnośląskie A4 węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa 14 Południowa Małopolskie A4 węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik 15 Południowa Małopolskie A4 węzeł Brzesko węzeł Tarnów Mościce 16 Północno-Zachodnia zachodniopomorskie A6 węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica 17 Południowo-Zachodnia Dolnośląskie A8e węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion 18 Wschodnia mazowieckie S17 Garwolin Zachód Garwolin Południe 19 Wschodnia Lubelskie S17 węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów 20 Wschodnia Lubelskie S19 Lublin Węglin Lublin Sławinek 21 CANARD mazowieckie S2 węzeł Konotopa węzeł Opacz 22 Północno-Zachodnia Zachodniopomorskie S3 Goleniów Północ Pucie 23 Północno-Zachodnia Zachodniopomorskie S3 Parłówko Brzozowo 24 Północno-Zachodnia lubuskie S3 węzeł Zielona Góra Północ węzeł Zielona Góra Południe 25 Północno-Zachodnia lubuskie S3 Gorzów Zachód Gorzów Południe 26 Północna kujawsko-pomorskie S5 węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec 27 Wielkopolska Wielkopolskie S5 węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew 28 Północno-Wschodnia warmińsko-mazurskie S51 węzeł Olsztyn Południe Stawiguda 29 Północna pomorskie S6 węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko 30 Północno-Zachodnia Zachodniopomorskie S6 Kołobrzeg Kołobrzeg 31 Północna Pomorskie S6 w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa 32 CANARD mazowieckie S7 węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska 33 Północna pomorskie S7 węzeł Gdynia Chwarzno w. Gdynia Wielki Kack 34 Północna warmińsko-mazurskie S7 Rychnowo Olsztynek 35 Południowa Świętokrzyskie S7 Kajetanów węzeł Kielce Północ 36 Centralna mazowieckie S7 węzeł Radom Północ węzeł Wolanów 37 Północna Pomorskie S7 Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański 38 Północna warmińsko-mazurskie S7 węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo 39 Północna warmińsko-mazurskie S7 węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe 40 CANARD mazowieckie S8 węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) 41 Północno-Wschodnia Podlaskie S8 Kołaki węzeł Mężenin 42 CANARD mazowieckie S8 Nadarzyn Nadarzyn 43 CANARD mazowieckie S8 węzeł Opacz węzeł Puchały Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Ile kosztuje ciężka noga na pedale gazu (mandaty)

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km na godz. to mandat w wysokości 50 zł i 1 punkt karny. Koleje przedziały to: