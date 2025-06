W czwartek GDDKiA podała informację o podpisaniu umowę firmą Budimex na zaprojektowanie i przebudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku od Czerska do Czarnej Wody (woj. pomorskie). Kontrakt opiewa na kwotę ponad 153 mln zł.

Przebudowa DK22 na odcinku Czersk i Czarna Woda to kolejne zadanie w ramach poprawy bezpieczeństwa tej trasy w województwie pomorskim, które ma na ceku likwidację miejsc niebezpiecznych oraz poprawę komfortu jazdy.

Zakres prac modernizacyjnych odcinka Czersk - Czarna Woda

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek między Czerskiem i Czarną Wodą o długości odcinka 10,4 km. Po modernizacji trasa będzie miała klasę techniczną (GP), czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego. Rozbudowana droga będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokość 3,5 m, po jednym w każda stronę. Dodatkowo wzdłuż trasy powstanie ciąg pieszo-rowerowy o minimalnej szerokości 2,5 m, nowe chodniki, a także zatoki autobusowe wraz z peronami i miejscami na wiaty przystankowe.

Kluczowym elementem tej inwestycji będzie ponad 40-metrowy most nad rzeką Wdą. Stary obiekt zostanie rozebrany, a na czas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji most tymczasowy zapewniający przejezdność.

Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz zmodernizowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kiedy koniec prac?

Jak podała GDDKiA, na wykonanie inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy. W tym czasie wykonawca ma za zadanie wykonać prace projektowe oraz roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2029 r.