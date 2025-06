Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Urzędu Gminy Myślenice wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla rozbudowy układu drogowego zakopianki w Głogoczowie.

Obecnie na drodze krajowej nr 7 w Głogoczowie zlokalizowane są trzy lewoskręty, które po rozbudowie zastąpią węzły i ronda, które zapewnią bezkolizyjne połączenia z zakopianką.

Likwidacja niebezpiecznych skrętów w lewo znacznie poprawi bezpieczeństwo na tej ruchliwej trasie. W ostatnich czterech latach na tym odcinku doszło, z różnych przyczyn, do 23 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 47 zostało rannych.

Wariant konsultowany z mieszkańcami i samorządem

Jako rekomendowane rozwiązanie rozbudowy zakopianki w Głogoczowie GDDKiA wskazała wariant czwarty, który został opracowany na bazie rozmów z mieszkańcami i samorządem.

Inwestor chce rozbudować 4-kilometrowy odcinek DK7 i zbudować w Głogoczowie o dwa węzły. Pierwszy ma powstać na kilometrowym odcinku pomiędzy kładkami dla pieszych, a drugi przy zjeździe na Bęczarkę.

Jak podała GDDKiA, projekt zakłada także powstanie dwóch dodatkowych dróg gminnych o łącznej długości ok. 6 km. Będą one biegły równolegle do zakopianki w miejscu dzisiejszych dróg serwisowych i będą zakończone rondami, które rozprowadzą ruch samochodowy na drogi lokalne. Od strony Krzyszkowic ma powstać nowa kładka dla pieszych. To będzie już czwarta kładka w Głogoczowie. Stare mosty zostaną rozebrana, a w ich miejscu powstaną nowe – jeden na Głogoczówce i drugi na potoku Włosanka.

Termin zakończenia prac

GDDKiA spodziewamy się uzyskać decyzję środowiskową jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem na drodze do modernizacji tego odcinka trasy będzie ogłoszenie przetargu na przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, czyli decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywany termin realizacji całej inwestycji jest dość odległy. GDDKiA planuje, że będzie to koniec tej dekady.

Strategiczne połączenia drogowe w skali kraju

Popularna zakopianka jest elementem sieci TEN-T, co nadaje jej rangę strategicznego połączenia w skali kraju. Z roku na rok ruch natężenie ruchu na te trasie jest coraz większe. W latach 2020-2021 odcinkiem krajowej siódemki w Głogoczowie przejeżdżało średnio prawie 40 tys. pojazdów na dobę.

Modernizacja zakopianki idzie do przodu

W zeszłym roku do użytku oddany został węzeł drogowy w Gaju i dwie kładki: w Mogilanach oraz Głogoczowie. W budowie są kolejne węzły – w Krzyszkowicach, Myślenicach. Zmienia się też układ drogowy w Libertowie.

Dla budowy węzła w Jaworniku GDDKiA złożyła dokumenty na uzyskanie decyzji ZRID.

Za kilka lat na zakopiance między Krakowem a Myślenicami kierowcy będą mogli korzystać z ośmiu bezkolizyjnych skrzyżowań. Jedno z nich (estakada w Myślenicach) została oddana do użytku w 2009 roku, a dwa kolejne (węzły w Mogilanach i Głogoczowie) powstały jeszcze w ubiegłym wieku.

Rozbudowa odcinka w Głogoczowie to kolejny etap programu modernizacji zakopianki między Krakowem a Myślenicami, którego celem jest poprawa komfortu, płynności ruchu i przepustowości oraz bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

