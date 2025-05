Po ukończeniu wszystkich odcinków trasa S11 będzie liczyć ponad 560 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina i odcinkiem obwodnicy Poznania w ciągu A2 blisko 620 km. Teraz przyszedł czas na budowę 23 km tej trasy, od Siemianic do Gotartowa. Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył do Wojewody Opolskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy tego odcinka drogi.

Reklama

Jak podkreślają drogowcy, to ostatni z trzech przygotowywanych do realizacji fragmentów trasy pomiędzy Kępnem i początkiem obwodnicy Olesna, dla którego ruszyła procedura uzyskania decyzji ZRID.

/> />

Umowę na zaprojektowanie i budowę prawie 23-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Siemianicami i Gotartowem GDDKiA podpisała z konsorcjum firm Mirbud (lider) oraz Kobylarnia w lipcu 2024 roku. Wartość umowy opiewa na 577, 5 mln zł.

Etap opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID został zakończony zgodnie z planem. Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane po uzyskaniu decyzji.

Droga S11 od Siemianic do Gotartowa

Na odcinku od Siemianic do Gotartowa na terenie woj. wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego, powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Nowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Początek planowanego odcinka będzie się łączył z drugim odcinkiem budowanej S11 na wysokości Siemianic w województwie wielkopolskim.

Nowa trasa ominie kolejno miejscowości Gołkowice, Byczynę, Biskupice, Sarnów oraz Krzywiznę. W okolicach miejscowości Gotartów połączy się z kolejnym budowanym odcinkiem S11, który prowadzi do początku obwodnicy Olesna.

Na trasie powstanie węzła drogowego Byczyna, oraz czternaście obiektów inżynierskich.

Trzy odcinki S11 w realizacji

GDDKiA przypomina, że planowana budowa S11 pomiędzy Siemianicami a Gotartowem to jeden z trzech odcinków realizacyjnych tej drogi ekspresowej pomiędzy końcem obwodnicy Kępna w województwie wielkopolskim i początkiem obwodnicy Olesna na terenie województwa opolskiego:

Poza 22,7 km odcinkiem dla którego złożony został wniosek w realizacji są jeszcze fragmenty trasy od końca obwodnicy Kępna do Siemianic (12,5 km), oraz odcinek Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km). Dla pierwszego z tych odcinków GDDKiA złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego wydanie decyzji ZRID pod koniec stycznia br. Wniosek dla drugiego z tych odcinków został złożony do Wojewody Opolskiego pod koniec lutego br. Wszystkie trzy odcinki S11 będą dostępne dla ruchu w 2028 roku.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Do 2031 roku cała S11 połączy Kołobrzeg, Koszalin, Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską i łącznie ze wspólnymi przebiegami z S6 (ok. 35 km) i A2 (ok. 16 km) będzie miała blisko 620 km.

Obecnie do użytku oddane jest już niemal 220 km (wliczając wspólny przebieg po A2 i S6). Kierowcy mogą jechać na odcinkach od Kołobrzegu do Bobolic,obwodnicą Szczecinka, odcinkami w okolicy Poznania oraz czterema obwodnicami: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Olesna.

Po zakończeniu wszystkich prac na trasie S11 pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie – na połączeniu z autostradą A1 – zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.