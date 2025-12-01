Na inwestycji, która obejmuje połączenie autostrady A6, DK13 i przyszłej S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina oraz obwodnicę Kołbaskowa i infrastrukturę na granicznym odcinku A6, prowadzone są prace ziemne. Ruszyły też pierwsze roboty przy obiektach mostowych i przebudowa kolizji z sieciami.

Wykonawca przygotowuje się również do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w ciągu autostrady A6, zarówno przy granicy, jak i w rejonie nowego węzła Kołbaskowo.

Planowane zmiany organizacji ruchu. Co czeka kierowców?

Jak przy każdej budowie także i w tym przypadku nie obejdzie się bez utrudnień dla kierowców. Pierwszą zasadniczą zmianą jaką planuje wykonawca będzie przeniesienie ruchu w rejonie budowanego węzła Kołbaskowo z autostrady A6 na bypass o długości kilkuset metrów, który powstaje po południowej stronie autostrady.

Przeniesienie ruchu, które może nastąpić jeszcze w tym roku, jest niezbędne do wybudowanie wiaduktu w ciągu A6. Ruch na bypasie ma odbywać się po dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Będą jednak ograniczenia prędkości i wyjazdy z placu budowy.

Zmiany czekają kierowców również na granicznym odcinku autostrady A6, gdzie powstaje wiadukt nad autostradą. Planowane jest zawężenie przekroju autostrady do jednej jezdni. W pierwszym etapie zamknięta ma być jezdnia północna (w kierunku Szczecina) i ruch w obu kierunkach skierowany zostanie na jezdnię południową (w kierunku Berlina). Również tę organizację ruchu wykonawca planuje wprowadzić jeszcze w tym roku.

Zmiany organizacji ruchu w niedługim czasie powinny nastąpić również w obrębie budowanego węzła Szczecin Południe – w zakresie skrzyżowania z drogą do m. Siadło Górne. W przyszłym roku będą wprowadzane kolejne zmiany sposobu przejazdu w tym rejonie, w tym przekierowania ruchu na samej DK13.

Inwestycja za 429 mln zł

Kontrakt na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic, z dwoma nowymi węzłami, które połączą A6, przyszłą S6 i DK13, obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budowę infrastruktury drogowej na przejściu granicznym o wartości 429 mln zł GDDKiA podpisała z firmą Budimex pod koniec lipca tego roku.

Zgodnie z umową zakończenie prace na A6 przy granicy planowane są w 2027 roku, natomiast w 2028 roku przewidywane jest zakończenie prac przy dwóch pozostałych zadaniach.

Cel inwestycji

Inwestycja zapewni właściwe połączenie Szczecina z autostradą A6 i włączenie w układ drogowy przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6. Istniejący węzeł łączący DK13 i A6 wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku zostanie zamknięty.

Dzięki obwodnicy z Kołbaskowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Na granicznym odcinku autostrady A6 powstanie wiadukt umożliwiający zawracanie, łącznice i plac do kontroli, co zapewni sprawniejsze działanie służb pracujących na granicy.

